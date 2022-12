Sky Children of the Light: Die PlayStation-Version des Social-Adventures hat einen Termin

Sky Children of the Light:

Nach der offiziellen Ankündigung im Sommer bekam die PlayStation-Version des sozialen Adventures "Sky: Children of the Light" einen konkreten Releasetermin spendiert. Los geht es noch diesen Monat.

"Sky: Children of the Light" findet den Weg auf die PlayStation-Konsolen.

Nach dem Release für die Mobile-Plattformen und die Switch wurde „Sky: Children of the Light“ in diesem Sommer auch für die PlayStation 4 angekündigt.

Zum Abschluss der Woche versahen die Entwickler von Thatgamecompany („Flower“) die Umsetzung für die PS4 mit einem finalen Releasetermin und gaben bekannt, dass das soziale Adventure ab dem 6. Dezember 2022 für die PlayStation 4 erhältlich sein wird. Genau wie auf den anderen Plattformen wird auch hier auf eine Veröffentlichung in Form eines Free2Play-Titels gesetzt.

Darüber hinaus unterstützt „Sky: Children of the Light“ die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 und kann daher auch auf Sonys aktueller Konsole gespielt werden.

Spielt mit der Mobile- und Switch-Community zusammen

Das Social-Adventure macht Gebrauch vom Crossplay-Feature und ermöglicht es euch, mit Nutzern auf den Mobile-Plattformen oder auf der Switch zusammenzuspielen. Bei „Sky: Children of the Light“ handelt es sich um eine entspannende Spielerfahrung im MMO-Format, in der ihr mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen interagieren und die Geheimnisse entdecken könnt, die die Welt von „Sky“ zu bieten hat.

„Es gibt viel vorzubereiten, um diese neuen Spieler willkommen zu heißen. Und wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Details zu teilen. Seien Sie jedoch versichert, dass PlayStation Crossplay mit anderen Plattformen haben wird, damit Sky-Kinder Freunde treffen können, die auf Mobilgeräten oder der Switch spielen (tatsächlich können Betatester bestimmte Änderungen in bevorstehenden Test-Updates sehen, während wir alles für PlayStation-Leute vorbereiten)“, hieß es zu den Arbeiten an der PlayStation-Umsetzung.

Anbei der neueste Trailer zu „Sky: Children of the Light“, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in der Welt des ungewöhnlichen Titels auf euch zukommt.

