LEGO: Minifigur scheint den Fußball-Titel von 2K Games zu bestätigen

Anfang des Jahres erreichte uns das Gerücht, dass 2K Games an mehreren Sport-Titeln im LEGO-Universum arbeitet. Der aufgetauchte Packshot einer unangekündigten Mini-Figur könnte nun einen entsprechenden Fußball-Titel bestätigen.

Arbeitet 2K Games an einem Fußball-LEGO-Titel?

Im Februar dieses Jahres berichtete Videogames Chronicle unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen, dass sich die Verantwortlichen von LEGO dazu entschlossen haben sollen, bei der Entwicklung neuer LEGO-Spiele auf weitere Studios und Partner zu setzen.

Darunter den US-Publisher 2K Games, der den unbestätigten Berichten zufolge an gleich drei Sport-Titeln im LEGO-Universum arbeitet beziehungsweise arbeiten lässt: Einem Fußball-Titel, einem Rennspiel in einer offenen Welt und einem Spiel in einer bisher nicht näher genannten Sportart. Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche durch die entdeckte Verpackung einer LEGO-Minifigur, die auf den besagten Fußball-Titel hindeutet.

Die Figur tauchte auf der offiziellen Zertifizierungswebsite von LEGO auf und zeigt einen Fußball-Spieler, der laut der Verpackung den Namen Finnius Dash tragen wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass das Logo von 2K Games auf der Verpackung zu finden ist.

Entsteht der Fußball-Titel bei Sumo Digital?

Dies legt den Gedankengang nahe, dass wir es hier mit einer offiziellen Minifigur zu dem Fußball-Titel zu tun haben. Entsprechen die Informationen von Videogames Chronicle den Tatsachen, dann entsteht der LEGO-Fußball-Titel bei dem mittlerweile zum chinesischen Publisher Tencent gehörenden Entwicklerstudio Sumo Digital. Dieses machte zuletzt mit dem kooperativen 3D-Plattformer „Sackboy: A Big Adventure“ auf sich aufmerksam.

Zu den weiteren Auftragsarbeiten der vergangenen Jahre gehörte der für Sega entwickelte Fun-Racer „Team Sonic Racing“, der für die Konsolen und den PC erhältlich ist. Spekuliert wird, dass die offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des Fußball-Titels auf den The Game Awards 2022 erfolgen könnte.

Related Posts

Das letzte große Event des Videospieljahres 2022 startet in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2022 um 1:30 Uhr unserer Zeit.

Weitere Meldungen zu 2K Games, Lego.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren