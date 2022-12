Street Fighter 6: Dee Jay und Manon zeigen sich in neuen Gameplay-Clips

Mit „Street Fighter 6“ geht die langlebige Fighting-Titel-Serie aus dem Hause Capcom Mitte des kommenden Jahres sowohl auf dem PC als auch den Konsolen in ihre nächste Runde.

Ergänzend zur Enthüllung des offiziellen Releasetermins im Rahmen der The Game Awards 2022 in der vergangenen Woche stellte Capcom via Twitter zwei kurze Gameplay-Clips zu „Street Fighter 6“ bereit. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die beiden Charaktere Dee Jay beziehungsweise Manon, die euch einen Blick auf ausgewählte Moves ermöglichen.

Weitere Eindrücke und Details werden laut Capcom in den nächsten Wochen und Monaten folgen.

Release erfolgt in drei unterschiedlichen Versionen

Wie auf den The Game Awards 2023 bekannt gegeben wurde, wird „Street Fighter 6“ ab dem 2. Juni 2022 erhältlich sein. Der Release erfolgt dabei in Form von drei unterschiedlichen Versionen, die jeweils spezielle Inhalte mit sich bringen und zu Preisen zwischen 69,99 Euro und 114,99 Euro angeboten werden. Alle weiteren Details zu den Editionen und ihren Inhalten haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wer bereits vor dem offiziellen Release Hand an „Street Fighter 6“ legen und den Entwicklern von Capcom wertvolles Feedback zukommen lassen möchte, kann sich ab sofort für den zweiten geschlossenen Betatest anmelden. Je früher sich Spieler und Spielerinnen registrierten, desto größer ist laut Capcom die Chance, einen der begehrten Beta-Keys zu erhalten.

„Street Fighter 6“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

As a grappler, Manon's graceful movements allow some of her normals to draw in opponents, keeping them close for a victory worthy of a standing ovation. 🩰 pic.twitter.com/xRtQGFw9et — Street Fighter (@StreetFighter) December 12, 2022

Dee Jay's new move Jus Cool is a sway that can be followed up with a multitude of options depending on the rhythm you're feeling. 🎧 pic.twitter.com/9iZgU0Yw0a — Street Fighter (@StreetFighter) December 11, 2022

