Modern Warfare 2: Free Multiplayer-Weekend startet heute Abend

Ab dem heutigen Abend erhalten Spieler einen kostenlosen Teilzugang zu „Call of Duty Modern Warfare 2“ und können nach der Freischaltung einige Tage lang ein begrenztes Multiplayer-Paket genießen. Die kostenlose Testphase wird um 19 Uhr starten und bis zum 19. Dezember 2022 um 19 Uhr laufen.

Auf dem „Call of Duty“-Blog wurden weitere Angaben zu dem gemacht, was Spieler in den vier Tagen der kostenlosen Schnupperfassung erleben können. Mit dabei ist der Zugriff auf ein Kartentrio bestehend aus Farm 18, El Asilo und Shipment.

Die zuletzt genannte Karte wurde als Teil von Season 1 Reloaded hinzugefügt und bietet eine neue Variante der klassischen Karte, indem sie vom Land auf ein Frachtschiff verlagert wurde. Das Season 1 Reloaded-Update enthielt ebenfalls die erste Episode der „Special Ops“-Raids und das erste Update für „Warzone 2“.

Vier Modi während des Free Weekends spielbar

Auf den genannten Karten werden während des Free Weekends von „Call of Duty Modern Warfare 2“ folgende Modi zur Verfügung stehen: Team-Deathmatch, Hardpoint, Domination und Kill Confirmed. Diese Spielvarianten werden sowohl in der traditionellen Ego-Perspektive als auch in der Third-Person-Perspektive spielbar sein, was eine Neuerung in „Modern Warfare 2“ darstellt.

Activision Blizzard weist darauf hin, dass ein separater Download erforderlich ist, um auf die kostenlose Multiplayer-Trial von „Call of Duty Modern Warfare 2“ zugreifen zu können. Die Dateigröße hängt von der jeweiligen Plattform ab.

Weitere Details zum Free Weekend sind auf dem „Call of Duty“-Blog zusammengefasst.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Call of Duty Modern Warfare 2“ wurde Ende Oktober für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht. Vor einigen Tagen folgte die Meldung, dass der Titel auf der Zielgeraden „Elden Ring“ überholen konnte und in diesem Jahr in den USA das meistverkaufte Spiel wird.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren