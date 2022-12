Grime: Colors of Rot-Update steht bereit – Changelog & Launch-Trailer

Ab sofort steht das umfangreiche "Colors of Rot"-Update zum Indie-Titel "Grime" auf den Konsolen und dem PC zur Verfügung. Neben dem obligatorischen Launch-Trailer wurde zudem der Changelog zum neuen Patch veröffentlicht, in dem auf die gebotenen Inhalte und Verbesserungen eingegangen wird.

In dieser Woche fand nicht nur das bereits im vergangenen Jahr veröffentlichte Metroidvania „Grime“ den Weg auf die Konsolen. Darüber hinaus steht auf allen Plattformen ab sofort das kostenlose „Colors of Rot“-Update bereit.

Dieses erweitert „Grime“ zum einen durch diverse neue Inhalte. Ihr könnt nicht nur ein ganz neues Gebiet erkunden. Darüber hinaus stellen sich euch bisher ungesehene Gegner und Bosse zum Kampf. Um die teilweise recht knackigen Widersacher in die Schranken zu weisen, greift ihr in „Colors of Rot“ sowohl auf neue Waffen als auch exklusive Fertigkeiten zurück.

Ebenfalls geboten werden neue Achievements, ein erweiterter Soundtrack und die Möglichkeit, sich den Bossen nach dem Abspann noch einmal zu stellen.

Die Verbesserungen im Changelog zusammengefasst

Bei den neuen Inhalten bleibt es im Zuge des „Colors of Rot“-Update allerdings nicht. Stattdessen hielten zudem diverse Quality-of-Life-Verbesserungen Einzug, die laut Entwicklerangaben für eine optimierte Spielerfahrung sorgen. Beispielsweise werden Anpassungen an den beiden Mini-Bossen Grieving Rockgiant und Artisan of Flesh, die Möglichkeit, nun jederzeit die Waffe zu wechseln, Balancing-Optimierungen oder eine verbesserte Darstellung der Map geboten.

Alle weiteren Details zu den gebotenen Verbesserungen liefert euch der offizielle Changelog zum „Colors of Rot“-Update, den ihr hier findet. Abschließend wurde von den Entwicklern darauf hingewiesen, dass weitere DLCs zu „Grime“ geplant sind. Unter anderem befindet sich ein New-Game-Plus-Modus in Arbeit, in dem alle Gegner und Bosse überarbeitetet werden. Konkrete Details und ein Termin wurden bislang jedoch nicht genannt.

Weitere Meldungen zu Grime:

„Grime“ ist unter anderem für die PlayStation-Konsolen erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Grime.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren