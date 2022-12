MultiVersus: Neues Update liefert Spectator-Modus, Balancing-Anpassungen und mehr

Kurz vor dem Jahresende versahen die Entwickler von Player First Games den Online-Multiplayer-Brawler „MultiVersus“ mit einem neuen Update, das sowohl neue Features als auch diverse Verbesserungen mit sich bringt.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört der von der Community zuletzt immer wieder eingeforderte Spectator-Modus. Mit dem neuen Modus wird es euch ermöglicht, Partien live zu verfolgen, in denen bis zu vier Freunde beziehungsweise Freundinnen um den Sieg kämpfen. Auch Duelle zwischen den Bots können über den Spectator-Modus initiiert und angeschaut werden.

Abgerundet wird das neue Update von Balancing-Anpassungen an ausgewählten Charakteren wie Wonder Woman, Superman, Black Adam, Morty oder Jake, auf die im angehängten Changelog eingegangen wird.

Auch im neuen Jahr möchten die Verantwortlichen von Player First Games „MultiVersus“ weiter unterstützen und planen zum einen weiteren Seasons, die die obligatorischen Inhalte wie Battle-Pässe oder neue Charaktere mit sich bringen. Darüber hinaus befindet sich die eine oder andere Überraschung in Vorbereitung, auf die laut Entwicklerangaben zu gegebener Zeit eingegangen wird.

Bei „MultiVersus“ handelt es sich um einen klassischen Online-Multiplayer-Brawler vom Schlage eines „Super Smash Bros.“, in dem bis zu vier Spieler beziehungsweise Spielerinnen die Arenen unsicher machen und versuchen, ihre Widersacher in die Schranken zu weisen. Zu den Besonderheiten gehört die Tatsache, dass die Kämpfe mit zahlreichen ikonischen Charakteren von Warner Bros. ausgetragen werden.

Weitere Meldungen zu MultiVersus:

„MultiVersus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Patch Notes! Get your Patch Notes here! 🗞️🗞️ #MultiVersus pic.twitter.com/vW8Jhj3Xgh

— MultiVersus (@multiversus) December 20, 2022