MultiVersus: Season 2 mit Ingame-Store, neuen Inhalten und mehr gestartet

"MultiVersus" startete heute in die zweite Season.

Am heutigen Dienstag starteten die Entwickler von Player First Games die zweite Season des kostenlos spielbaren Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“.

Parallel zum Start in die neue Season wurde das Update auf die Version 1.13 veröffentlicht, mit dem verschiedene Neuerungen den Weg ins Spiel finden. Zu diesen gehört der Ingame-Store, in dem nun alle Skins, Charaktere und weiteren Inhalte, die käuflich erworben werden können, übersichtlich aufgelistet sind. Zudem wurde eine von der Community immer wieder eingeforderte Änderung an den Battle-Pässen vorgenommen.

„Wir haben euer Feedback gehört und dafür gesorgt, dass es keine Stufen ohne Belohnungen gibt. Wir haben auch die Anzahl der Punkte angepasst, die zum Abschließen jeder Stufe erforderlich sind, damit sich der Battle-Pass sowohl fesselnd als auch lohnend anfühlt“, heißt es hierzu.

Der Changelog liefert euch alle Details

Zu den weiteren Änderungen gehören das überarbeitete Tutorial, das jetzt etwas kürzer ausfällt, als es noch in der ersten Season der Fall war, oder der Big-Head-Modus, auf dessen Auswirkungen sicherlich nicht gesondert eingegangen werden muss. Ein neuer Battle-Pass mit exklusiven Belohnungen, Anpassungen an den Maps sowie weitere Verbesserungen an den Spielmechaniken dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Abgerundet wird das erste Update zur neuen Season von Balancing-Anpassungen an ausgewählten Charakteren. Alle weiteren Details zu den Neuerungen und Verbesserungen, die mit dem Update 1.13 Einzug in „MultiVersus“ halten, liefert euch der ausführliche Changelog, der wie gehabt auf der offiziellen Website zur Ansicht bereit steht.

Related Posts

„MultiVersus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: Player First Games

Weitere Meldungen zu Multiversus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren