MultiVersus: Weitere Original-Charaktere wie Reindog bei entsprechender Nachfrage denkbar

"MultiVersus" startet in diesem Monat in die zweite Season.

Im Rahmen der ersten Season wurde der Online-Multiplayer-Brawler „MultiVersus“ in den vergangenen Monaten mit diversen neuen Charakteren versehen, die eines gemeinsam hatten.

Alle basierten auf verschiedenen bekannten Marken. Zwar bekam „MultiVersus“ mit Reindog bereits einen komplett neuen Charakter spendiert, bei diesem blieb es bisher aber auch. Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass nach Reindog weitere Original-Charaktere den Weg ins Spiel finden? Offenbar nicht allzu schlecht, wie Player First Games‘ Game-Director Tony Huynh auf Nachfrage eines Nutzers andeutete.

So bestätigte Huynh, dass sich sein Studio durchaus vorstellen könnte, weitere Original-Charaktere zu liefern.

Entwickler haben nichts anzukündigen

Allerdings liegt der Ball laut Tony Huynh erst einmal in der Hälfte der Spieler und Spielerinnen, die den Entwicklern von Player First Games verdeutlichen müssten, dass die entsprechende Nachfrage nach weiteren Original-Charakteren vorhanden ist. Erst wenn dieser Punkt erreicht ist, könnten sich die kreativen Köpfe hinter „MultiVersus“ vorstellen, weitere neue Charaktere zu erschaffen.

Aktuell befindet sich „MultiVersus“ in der ersten Season, die am 15. November 2022 zu Ende gehen und in diesem Monat von der zweiten Season abgelöst wird. Auch in der zweiten Season möchte Player First Games für neue Inhalte und Features sorgen. Konkrete Details wurden hier allerdings noch nicht genannt.

„MultiVersus“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

If the community really wants another original character we can make one. — Tony Huynh (@Tony_Huynh) November 2, 2022

