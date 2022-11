MultiVersus: Battle-Pass der zweiten Season setzt deutlich mehr XP voraus

In der vergangenen Woche starteten die Entwickler von Player First Games die zweite Season des kostenlos spielbaren Multiplayer-Brawlers „MultiVersus“.

Zu den gebotenen Inhalten gehört unter anderem ein neuer Season-Pass. Wie bereits vor wenigen Tagen bestätigt wurde, nahmen sich die Entwickler hier das Feedback der Community zu Herzen und wollten laut eigenen Angaben dafür sorgen, dass sich der Battle-Pass der zweiten Season „lohnender anfühlt“. Mittlerweile ist auch klar, was das Ganze in der Praxis bedeutet.

So wurde nicht nur dafür gesorgt, dass es keine Stufen ohne Belohnungen mehr gibt. Darüber hinaus wurde die Anzahl der XP, die für den erfolgreichen Abschluss des zweiten Battle-Pass benötigt wird, fast verdoppelt.

Um beim Battle-Pass der ersten Season alle Stufen zu erklimmen und die damit verbundenen Belohnungen freizuschalten, mussten noch 47.650 XP gesammelt werden. Ein Wert, der in der zweiten Season gerade einmal ausreicht, um Stufe 42 zu erreichen. Für den erfolgreichen Abschluss von Stufe 50 hingegen werden beim Battle-Pass der aktuellen Season 87.450 XP vorausgesetzt. Eine Änderung, die nicht von allen positiv aufgenommen wurde.

Stattdessen wurde vereinzelt der Vorwurf laut, dass die Lebensdauer des Battle-Pass durch unnötiges Grinding künstlich gestreckt wird. Im Laufe des heutigen Tages hält übrigens der nächste neue Charakter der zweiten Season Einzug in „MultiVersus“. Die Rede ist von Marvin der Marsmensch beziehungsweise Marvin the Martian, der in verschiedenen Serien und Filmen von Warner seinen Auftritt hatte.

„MultiVersus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Battle Pass XP progression breakdown in #MultiVersus Season Two:

XP needed to get from levels 1-10: 2550

11-20: 5400 (total: 7950)

21-30: 10,950 (total: 18,900)

31-40 22,350 (total: 41, 250)

41-50: 46,200 ( total: 87,450)

For a comparison, levels 1-50 of the S1 BP were 47,650.

— Laisul (@LaisulMV) November 19, 2022