Gran Turismo: Video und Botschaft zum 25. Jubiläum

„Gran Turismo“ ist 25 Jahre alt. Das Jubiläum wird nicht nur mit einem neuen Trailer gefeiert, der sich der Geschichte der Rennspielreihe widmet und unterhalb dieser Zeilen angeschaut werden kann. Auch wandte sich der Serienschöpfer Kazunori Yamauchi mit einer Botschaft an die Spieler.

„Ich freue mich sehr, dass wir unser 25-jähriges Jubiläum seit der ersten Veröffentlichung eines Gran Turismo feiern. Damals, im Jahr 1992, war Gran Turismo der erste Projektplan, den ich aus fast 100 anderen erstellte, die ich mir zu Beginn meiner Karriere in dieser Branche ausgedacht hatte. Also bedeutet er mir sehr viel“, so Yamauchi.

Mehr als 90 Millionen Verkäufe

Im weiteren Verlauf des Statements erzählt der Schöpfer ein wenig aus der Entwicklungsgeschichte der „Gran Turismo“-Reihe und verrät auch eine Verkaufszahl. In den letzten 25 Jahren habe die kumulierte Verkaufssumme der Serie zum 16. November 2022 über 90 Millionen Exemplare erreicht.

„Und dieses Ergebnis ist etwas, das wir allein nicht erreichen könnten“, so Yamauchi weiter. „Hinter dieser Zahl von 90 Millionen stehen all die Medienleute, die ihren Lesern die Faszination von Gran Turismo vermittelt haben. Da sind die Leute von PlayStation, die GT für uns auf der ganzen Welt mit Leidenschaft verkauft haben. Und es gibt die unglaubliche Menge an Unterstützung von den Einzelhändlern, die mit unseren Benutzern zusammenarbeiten. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank für ihre Unterstützung.“

Vor allem dankt Yamauchi allerdings den Spielern von „Gran Turismo“ und räumt ein, dass die Spiele „manchmal als sehr experimentell bezeichnet werden konnten“.

Das komplette Statement von Kazunori Yamauchi können sich Fans auf dem offiziellen PlayStation Blog anschauen.

Neuste Meldungen zu „Gran Turismo 7“:

„Gran Turismo 7“, der neuste Teil der erfolgreichen Rennspielreihe, kam im März dieses Jahres auf den Markt. Mit der Veröffentlichung von PlayStation VR2 im Februar des kommenden Jahres dürften viele Spieler auf eine einschlägige Ankündigung warten und darauf hoffen, den Titel in der virtuellen Realität erleben zu können. Nachfolgend ist der Trailer zum 25. Jubiläum eingebettet:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Gran Turismo, Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren