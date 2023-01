Disney Dreamlight Valley: 76 Millionen gespielte Stunden und weitere Statistiken

In Zusammenarbeit mit Disney veröffentlichten die Entwickler von Gameloft vor wenigen Monaten die sympathische Lebens-Simulation „Disney Dreamlight Valley“ für die Konsolen und den PC.

Zum Abschluss des Jahres wurden über den offiziellen Twitter-Kanal diverse Statistiken zu „Disney Dreamlight Valley“ zur Verfügung gestellt. Unter anderem wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass der Titel von der Community sehr positiv aufgenommen wurde und es auf Steam auf 96 Prozent positive Stimmen beziehungsweise Rezensionen brachte.

Des Weiteren ist die Rede davon, dass die Community im Jahr 2022 76 Millionen Spielstunden mit „Disney Dreamlight Valley“ verbrachte und 930 Millionen Dornen entfernte. Hinzukommen 232 Milliarden verdiente Sternenmünzen und weitere Statistiken, auf die in den eingebundenen Grafiken eingegangen wird.

„Disney Dreamlight Valley“ wurde 2022 in Form einer Early-Access-Fassung veröffentlicht, die im Rahmen des kostenpflichtigen Gründerpakets erworben werden kann. Die Vollversion des Titels wird im Laufe dieses Jahres in Form eines Free2Play-Titels erscheinen und soll laut offiziellen Angaben über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Geplant sind wenig überraschend Content-Updates, die auf den zahlreichen Klassikern und Filmen aus dem Hause Disney basieren. Freuen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen von „Disney Dreamlight Valley“ in den kommenden Monaten zudem über ein Wiedersehen mit diversen alten Bekannten aus dem Disney-Universum. Weitere Details zu den Content-Updates werden laut Disney und Gameloft zu gegebener Zeit folgen.

„Disney Dreamlight Valley“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Thank you for #LivingMagically with us in 2022! Check out your accomplishments as a Community – we can’t wait to see what you get up to in your Valleys next year. ✨ pic.twitter.com/pqPni4Xjy8

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) December 30, 2022