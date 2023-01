US-Charts: Die 10 meistverkauften Spiele 2022 – Call of Duty erneut ganz oben

Niemand kann "Call of Duty" in den USA das Wasser reichen.

Wie in den drei Jahren zuvor hat sich „Call of Duty“ auch im Jahr 2022 den ersten Platz gesichert. Das letzte Jahr, in dem der jährlich erscheinende Shooter NICHT die Spitze belegte, war 2018. Dort konnte sich „Red Dead Redemption II“ gegen „Black Ops 4“ durchsetzen.

Auf dem zweiten Platz folgt mit „Elden Ring“ das Spiel des Jahres. Erst als „Modern Warfare 2“ im Oktober den Markt stürmte, musste sich das Soulslike-Rollenspiel von Platz eins verabschieden.

Weil American Football in den Vereinigten Staaten die beliebteste Sportart ist, sehen wir auf der drei „Madden NFL 23“. Baseball ist ebenfalls populär und reiht sich daher in Form von „MLB: The Show 22^“ auf Platz zehn ein. EAs Fußballsimulation hingegen besetzt den siebten Rang, während sie in Europa den Spitzenplatz einnahm.

Dahinter kommt der Exklusivtitel „God of War Ragnarök“, von dem schon in Woche eins über fünf Millionen Exemplare verkauft wurden. Ein weiteres Spiel aus dem Hause PlayStation befindet sich auf Platz neun: „Horizon Forbidden West“.

Ein weiterer Verkaufsschlager war „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“. In den US-Charts hat es sich das Klötzchen-Abenteuer im Mittelfeld bequem gemacht. Das Gleiche gilt für „Pokémon Karmesin & Purpur“. Den siebten Platz schnappte sich wiederum „Pokémon-Legenden: Arceus“.

So sieht die Top 10 aus

Call of Duty: Modern Warfare 2 Elden Ring Madden NFL 23 God of War Ragnarök LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Pokémon Karmesin & Purpur* FIFA 23 Pokémon-Legenden: Arceus* Horizon Forbidden West MLB: The Show 22*

* Digitale Verkäufe nicht berücksichtigt.

Quelle: NPD Group

