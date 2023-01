Skydance: Level-Designerin von God of War Ragnarök verstärkt das Marvel-Team

Nachdem Elizabeth Wright zuletzt als Level-Designerin an "God of War: Ragnarök" arbeitete, entschloss sie sich nun zu einem Wechsel zu Skydance New Media. Dort wird sie das Team verstärken, das mit Amy Hennig an einem neuen Marvel-Projekt arbeitet.

Elizabeth Wright arbeitete zuletzt an "God of War: Ragnarök".

Zu den erfolgreichsten und gleichzeitig bestbewerteten Titeln des vergangenen Jahres gehört der von den Sony Santa Monica Studios entwickelte Action-Titel „God of War: Ragnarök“, der für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht wurde.

Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg hatte auch Elizabeth Wright, die in den vergangenen Jahren als Level-Designerin an „God of War: Ragnarök“ mitwirkte. Wie Wright über ihren offiziellen Twitter-Kanal bestätigte, entschloss sie sich dazu, sich nach einer neuen kreativen Herausforderung umzuschauen und Sony Santa Monica zu verlassen.

Als ihren neuen Arbeitgeber bestätigte sie das Studio Skydance New Media, wo sie auf eine alte Bekannte treffen wird. Die Rede ist von Amy Hennig, die mit Skydance New Media derzeit an einem neuen Marvel-Projekt arbeitet, das im September des vergangenen Jahres offiziell angekündigt wurde.

Eine neue Geschichte im Marvel-Universum

Bei Skydance New Media wird Elizabeth Wright laut eigenen Angaben das Marvel-Team verstärken und als Senior-Level-Designerin an dem Marvel-Titel arbeiten. Allzu viele Details zu diesem wurden bisher nicht genannt. So wissen wir im Prinzip nur, dass wir uns auf eine brandneue Geschichte im Marvel-Universum freuen dürfen, die uns in eine fiktive Version des Zweiten Weltkriegs versetzt.

Hier nehmen wir in der Rolle von vier bestätigten Charakteren den Kampf gegen Hydra auf. Zu den Helden zählen eine junge Version von Captain America alias Steve Rogers, Black Panther (Azzuri), Gabriel Jones und Nanali. Des Weiteren wurden eine intuitive Steuerung und eine packende Action versprochen. Bei der Umsetzung der Geschichte werden sich die Entwickler laut eigenen Angaben an diversen bekannten Comics, Filmen und Serien orientieren.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Marvel-Titels zu rechnen ist, verriet Skydance New Media bislang nicht. Auch zu den versorgten Plattformen wurden noch keine Angaben gemacht. Wir können aber wohl mit Umsetzungen für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S rechnen.

Pleased to announce that I've joined @Skydance New Media as a Senior Level Designer working with @amy_hennig on a new #Marvel game! pic.twitter.com/TSBuDo8CIh — Elizabeth Wright (@WrightDesign_) January 23, 2023

