Greyhill Incident: Alien-Survival-Horror hat einen Termin

Perp Games und Refugium Games haben angekündigt, dass „Greyhill Incident“ am 9. Juni 2023 für PS4, PS5, PC und Xbox Series X/S erscheinen wird. Für Sonys Konsolen wird es neben dem digitalen Download ebenfalls physische Editions geben.

„Greyhill Incident“ ist zeitlich in den frühen 1990er Jahren angesiedelt. Spieler übernehmen die Rolle von Ryan Baker, der versucht, eine Invasion von außerirdischen Wesen, genannt Greys, in der Stadt Greyhill zu überleben. Er ist mit einem Baseballschläger und nur wenigen Patronen in seinem Revolver bewaffnet und muss sich vor den Greys verstecken, während er versucht, einen Nachbarn zu retten, der in Gefahr ist.

Erkundet die Ortschaft und geht Aliens aus dem Weg

Greyhill selbst bietet allerlei Möglichkeiten für Erkundungen. Dabei gilt es, in Häusern und anderen örtlichen Gebäuden nach Vorräten zu suchen, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Spieler werden auch Rätsel lösen und mit anderen Überlebenden interagieren, während sie versuchen, die außerirdische Invasion zu überstehen.

„Schleiche durch die offenen Bereiche von Greyhill. Untersuche Häuser und Scheunen und suche nach Munition, während du dir deinen Weg durch das Dorf bahnst und die Alien-Verschwörung aufdeckst“, so die Macher zum Spiel.

Die Aliens stellen dabei eine ständige Bedrohung dar, da sie versuchen, Menschen aus dem Dorf zu entführen, Proben von allem zu nehmen und an Menschen zu experimentieren bzw. sie zu untersuchen.

Noch bevor „Greyhill Incident“ im Juni für Konsolen und PC auf den Markt gebracht wird, zeigt ein Trailer, was Spieler mit dem Titel erwarten können. Im PlayStation Store ist er bereits gelistet.

