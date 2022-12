Greyhill Incident: Alien-Survival-Horror erscheint für PS4 und PS5 – Trailer und Infos

Das Alien-Survival-Horrorspiel „Greyhill Incident“ wird im zweiten Quartal 2023 auch für Konsolen erscheinen, wie der Entwickler Refugium Games heute bekanntgab. Zu den Zielplattformen gehören die PS5, die PS4, der PC via Steam und „andere Konsolen“. Für den Vertrieb auf den Konsolen zeichnet sich Perp Games verantwortlich.

„Greyhill Incident“ ist ein storygetriebenes Survival-Horrorspiel, das in den frühen 90er Jahren spielt. In der Rolle von Ryan Baker, ausgerüstet mit einem Baseballschläger und ein paar Kugeln in seinem Revolver, versetzt es die Spieler in die Nachbarschaft von Greyhill, die von UFOs und grauen Aliens überfallen wird.

„Die zunehmenden paranormalen Aktivitäten der letzten Tage haben die verängstigten und nun paranoiden Bewohner von Greyhill davon überzeugt, dass die Aliens unter ihnen sind. Sie trauen niemandem“, so die Macher zur Handlung.

Aus diesem Grund habe die Nachbarschaft von Greyhill Angst, etwas zu sagen. Und aus der Befürchtung heraus, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden, vermeiden sie es, die Polizei zu rufen. Stattdessen vernageln sie ihre Fenster und gründen eine Nachbarschaftswache.

Deckt die Alien-Verschwörung auf

Ryan Baker ist wiederum bestrebt, die Nachbarschaft von Greyhill zu durchqueren, um jemanden zu retten, der in ernsten Schwierigkeiten steckt. Im Spielverlauf finden Spieler nützliche Gegenstände, lösen Rätsel und treffen andere Menschen, während sie darum kämpfen, die Invasion zu überleben und den Protagonisten durch die Locations führen.

In diesem Sinne schleichen sich die Spieler von „Greyhill Incident“ durch die offenen Bereiche von Greyhill, untersuchen Häuser und Scheunen und suchen nach Munition, während sie die Alien-Verschwörung aufdecken.

„Sie sind eine ständige Bedrohung, da sie versuchen, Menschen aus dem Dorf zu entführen, Proben von allem zu nehmen und an Menschen zu experimentieren und sie zu untersuchen“, heißt es zu den Widersachern.

Nachfolgend kann ein Trailer zum Spiel gestartet werden:

