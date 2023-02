Wayfinder: PS5-Beta, Early-Access-Zeitraum und Gameplay-Trailer

Der Publisher Digital Extremes und der Entwickler Airship Syndicate haben einen Gameplay-Trailer zum kommenden Free-to-Play-Action-RPG „Wayfinder“ veröffentlicht. Neben der Vorstellung einiger Charaktere und ihrer Fähigkeiten werden auch die Lost Zones gezeigt. Es sind Dungeons, die für höhere Herausforderungen modifiziert werden können.

Ebenfalls wurde im Zuge der neusten State of Play angekündigt, dass die geschlossene Beta von „Wayfinder“ am 28. Februar 2023 auf PS5 und PC beginnen wird. Interessierte Spieler können sich dafür registrieren, um die Chance zu erhalten, mitzuspielen.

„Wir sind schon sehr gespannt darauf, was ihr von der Closed Beta haltet und wie sich euer Kampf gegen die Gloom entwickelt. Wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website registrieren, um nächste Woche und in der darauf folgenden Closed Beta mitspielen zu können“, so die Entwickler.

Early Access-Start im Mai 2023

„Wayfinder“ wird im Mai 2023 als Early Access-Titel für PS5, PS4 und PC veröffentlicht, gefolgt von einer vollständigen Free-to-Play-Veröffentlichung auf mehreren Plattformen im Herbst.

Für den Zugriff auf den Early Access muss ein Founder’s Packs gekauft werden, das sich aus mehreren Stufen zusammensetzt, jede mit exklusiven Kosmetika, Haustieren und Reittieren, die außerhalb der Packs nicht erhältlich sind.

Hinzu kommen Seasons, in denen jeweils ein neuer Charakter und eine neue Signaturwaffe eingeführt werden. Die ersten dieser dreimonatigen Seasons werden während der Early-Access-Phase stattfinden und bieten neue Events, Accessoires, Gegner und Herausforderungen.

Zudem gab Airship Syndicate bekannt, dass der Fortschritt, der während der Early Access-Phase erspielt wird, nicht verloren geht: „Wir freuen uns außerdem sehr, ankündigen zu können, dass wir nicht vorhaben, den Fortschritt während des Early Access zurückzusetzen oder zu löschen, was bedeutet, dass dies wirklich der Anfang eures Abenteuers in Evenor sein wird.“

Related Posts

Weitere Details zu „Wayfinder“ sollen im Laufe des Frühjahrs folgen. Nachfolgend steht ein neuer Trailer mit Gameplay-Szenen aus dem Action-RPG zur Ansicht bereit:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Wayfinder.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren