Apex Legends: Sammlung-Event „Imperiale Wache“ startet morgen – Diese Inhalte warten

Wie die Entwickler von Respawn Entertainment kürzlich bekannt gaben, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ in dieser Woche über ein neues Sammlung-Event freuen.

Dieses trägt den Namen „Imperiale Wache“ und wird am morgigen Dienstag, den 7. März 2023 starten. Bis zum 21. März 2023 besteht die Möglichkeit, sich diverse exklusive Belohnungen zu sichern. Laut Respawn Entertainment warten unter anderem 24 zeitlich begrenzte kosmetische Gegenstände, die nur im Rahmen des „Imperiale Wache“-Event freigeschaltet werden können.

Darunter legendäre Skins für die Legenden Wraith, Revenant oder Octane. Sollte es euch gelingen, alle 24 Gegenstände des „Imperiale Wache“-Events freizuschalten, erhaltet ihr mit Wraiths Erbstück „Hoffnungsbeginn“ eine weitere exklusive Belohnung.

Die „Mixtape“-Playlist feiert ihren Einstand

Darüber hinaus findet mit dem „Imperiale Wache“-Sammlung-Event die neue und permanente „Mixtape“-Playlist den Weg in „Apex Legends“. Bei „Mixtape“ handelt es sich um eine Playlist für den Battle-Royal-Shooter, die sich aus einer Rotation aus „Team Deathmatch“, „Kontrolle“ und „Waffenrennen“ zusammensetzt.

„Schlüpfe in die Rüstung eines Wächters und stelle dich im Imperiale-Wache-Sammlung-Event voller Stolz jeder Bedrohung. Beweise deine Fähigkeiten in Mixtape, einer permanenten Playlist mit einer Rotation von Team Deathmatch, Kontrolle und Waffenrennen. Das ist der perfekte Weg, an deinen Fähigkeiten zu feilen und deine Macht in den Outlands unter Beweis zu stellen“, führen die Entwickler von Respawn Entertainment aus.

Vor wenigen Tagen startete bereits die 16. Season von „Apex Legends“, die den Namen „Festlichkeit“ trägt. Weitere Details zu den Inhalten der aktuellen Season findet ihr hier.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

