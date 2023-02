Apex Legends: Neues Klassensystem, Team-Deathmatch und mehr – 16. Saison „Festlichkeit“ gestartet

Der Battle Royale-Shooter "Apex Legends" startete heute mit "Festlichkeit" in die mittlerweile 16. Season. Statt einer neuen Legende gibt es zahlreiche spielerische Überarbeitungen.

Am heutigen Abend haben Electronic Arts und Respawn Entertainment zur Feier des vierten Geburtstages des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ eine neue Season gestartet. Mit „Festlichkeit“ soll das bisher wichtigste Update geboten werden, da es fast alle Aspekte des Spiels aktualisiert.

Spielerische Änderungen und mehr

Die Entwickler haben aufgrund des neuen Klassensystems alle Legenden überarbeitet. Zudem führt man erstmals einen Team-Deathmatch-Modus ein, in dem zwei Teams á sechs Spieler gegeneinander antreten. In den kommenden Wochen soll auch ein Mixtape-Feature als permanente Playlist hinzugefügt werden, in der neben Team-Deathmatch auch Kontrolle sowie Waffenrennen zu finden sein werden.

Das Klassensystem teilt die 23 Legenden in die neuen Rollen Angriff, Agilität, Aufklärung, Regulierung und Unterstützung ein, die allesamt besondere Vorteile mit sich bringen. Außerdem werden neue Spieler über das Orientierungsspiel-System in Matches mit Bots und anderen Neulingen an die Kernmechaniken herangeführt.

Zum Geburtstag hat Steven Ferreira, der Game Director hinter „Apex Legends“, noch einige Worte verloren:

„Die Philosophie von Respawn bei Apex Legends war schon immer, aufregende und wettkampforientierte FPS-Action zu liefern, die sich für Spielende einfach gut anfühlt. Der 4. Geburtstag und der Start von Festlichkeit sind ein spannendes neues Kapitel, das eine neue Ära mit umfassenden Meta-Änderungen für die Community eröffnet, die schon seit Jahren spielt, und Neulingen den bislang bestmöglichen Einstieg in die Apex-Spiele bietet. Im Namen des gesamten Teams von Respawn möchten wir allen Spieler:innen von Apex Legends weltweit danken, dass sie uns auf dieser bemerkenswerten Reise begleiten, und wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre in der Arena.“

„Apex Legends“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich.

