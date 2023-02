Apex Legends: Technische Herausforderungen verzögern den Start der Cross-Progression

Bis heute wartet die "Apex Legends"-Community vergebens auf die bereits vor einer ganzen Weile angekündigten Unterstützung der Cross-Progression. Laut Respawn Entertainment befindet sich diese zwar weiterhin in Arbeit, einen konkreten Termin für die Veröffentlichung des Features kann das Studio allerdings immer noch nicht nennen.

"Apex Legends": Die Cross-Progression befindet sich weiterhin in Arbeit.

Bereits vor einer ganzen Weile wiesen die Entwickler von Respawn Entertainment darauf hin, dass das Studio an einer Cross-Progression-Unterstützung für den hauseigenen Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ arbeitet.

Mit der Unterstützung dieses Features wird es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, ihre errungenen Fortschritte und erworbenen Inhalte auf allen Plattformen, auf denen sie „Apex Legends“ spielen, abzurufen. Nachdem die Community in der Vergangenheit immer wieder vertröstet wurde, kam die Frage, wann die Unterstützung der Cross-Progression endlich Einzug halten soll, kurz vor dem Start der mittlerweile 16. Season ein weiteres Mal auf.

Wie Game-Director Steve Ferreira auf Nachfrage bestätigte, befindet sich die Cross-Progression nach wie vor in Arbeit. Einen konkreten Veröffentlichungszeitraum können die Entwickler von Respawn Entertainment aber immer noch nicht nennen.

Gamer-Director spricht von einer komplizierten Entwicklung

Laut dem für „Apex Legends“ verantwortlichen Game-Director sieht sich das Studio bei den Arbeiten an der Cross-Progression nämlich mit diversen technischen Herausforderungen konfrontiert, die die Realisierung und die Veröffentlichung des Features immer wieder verzögern. Daher bittet Ferreira die Spieler und Spielerinnen noch um ein wenig Geduld. Wenn Respawn Entertainment in der Lage ist, über einen möglichen Veröffentlichungszeitraum zu sprechen, wird sich das Studio noch einmal an die Community wenden.

„Wir freuen uns auf jeden Fall über die kommende Cross-Progression. Es war kniffliger als erwartet, und wir wollen sicherstellen, dass es komplett ist“, wurde der Game-Director von „Apex Legends“ weiter zitiert. Zumal erst einmal die Veröffentlichung der 16. Season ansteht, zu der ihr hier alle wichtigen Details findet.

„Apex Legends“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Quelle: Dexerto

