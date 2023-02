Titanfall Legends: Weitere unbestätigte Details zum eingestellten Projekt

In dieser Woche erreichte uns das Gerücht, dass Respawn Entertainment die Arbeiten an einem Singleplayer-Projekt auf Basis der "Titanfall"-Marke einstellte. Laut Jeff Grubb sollte der Titel den Namen "Titanfall Legends" tragen und ein Bestandteil des Battle-Royal-Shooters "Apex Legends" werden.

Stellte Respawn Entertainment die Arbeiten an einem "Titanfall"-Projekt ein?

In dieser Woche erreichte uns die Meldung, dass sich Electronic Arts und Respawn Entertainment dazu entschlossen haben, die laufenden Arbeiten an einer Singleplayer-Erfahrung in der Welt von „Titanfall“ einzustellen.

Während eine offizielle Stellungnahme zu den Gerüchten weiter auf sich warten lässt, möchte ein alter Bekannter bereits mehr wissen. Die Rede ist von Giantbombs Jeff Grubb, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass das besagte Projekt den Namen „Titanfall Legends“ trug und sich nicht als offizieller Nachfolger zu „Titanfall 2“ verstand.

„Titanfall Legends war kein Titanfall 3. Ich denke, viele Leute dachten, dass Titanfall 3 ein neues, eigenständiges Spiel mit einer Einzelspieler-Kampagne und einem Multiplayer sein würde. Das konnten sie aber einfach nie wieder tun, nachdem sich mit Apex Legends das Kalkül für all diese Dinge verändert hat“, so Grubb.

Eine eigenständige Kampagne in Apex Legends?

Stattdessen hätte es sich bei „Titanfall Legends“ um eine eigenständige Kampagne handeln sollen, die in Respawn Entertainments Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“ spielbar gewesen wäre. Laut Grubb verfolgten die Entwickler mit der Solo-Kampagne „Titanfall Legends“ unter anderem das Ziel, den Spielern und Spielerinnen die Mechaniken von „Apex Legends“ näherzubringen, die den Battle-Royal-Shooter auszeichnen.

Intern soll das verantwortliche Entwicklerteam nämlich den Standpunkt vertreten haben, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil der Community „Apex Legends“ eher wie ein „Call of Duty“ spielt, anstatt Gebrauch von den Mechaniken des Titels zu machen. Weiter führte Grubb aus, dass sich die Geschichte von „Titanfall Legends“ um den „Apex Legends“-Charakter Blisk gedreht hätte. Gleichzeitig sollte der aus „Titanfall 2“ bekannte Titan BT in einer überarbeiteten Version zurückkehren.

„In Titanfall Legends hättet ihr gesehen, dass Rampart, einer der Charaktere aus Apex Legends, das Chassis von BT entdeckte, BT wieder zum Leben erweckte und dass BT nun ein spezieller Titan ist, der mit etwas interagiert, das den Namen The Lost Ark integriert hat. Das war das Einzige im Universum, das all diese Teile aufspüren konnte. Wer auch immer sie bekommen hätte, wäre super mächtig geworden“, heißt es zur Geschichte von „Titanfall Legends“ weiter.

Weitere Meldungen zum Thema:

In wie weit die Angaben von Grubb den Tatsachen entsprechen, bleibt abzuwarten, da sich EA und Respawn Entertainment bezüglich dieses Themas weiter in Schweigen hüllen. Daher ist auch unklar, woran „Titanfall Legends“ im Detail scheiterte.

Quelle: Giantbomb

Weitere Meldungen zu Titanfall, Titanfall Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren