Titanfall: Die Reihe wird zurückkehren, versichert Respawn Entertainment

"Titanfall": Respawn Entertainment hält an der Reihe fest.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Respawn Entertainment an gleich mehreren Projekten. Zum einen entstehen bei dem US-Studio natürlich neue Inhalte zum Battle-Royal-Shooter „Apex Legends“.

Darüber hinaus gilt aufgrund diverser Stellenausschreibungen als sicher, dass Respawn Entertainment an einem Nachfolger zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ arbeitet. Wann dieser offiziell angekündigt werden soll, steht allerdings noch in den Sternen. Selbiges gilt für die Tatsache, wann und in welcher Form es für die „Titanfall“-Reihe weitergehen wird. Wie Respawn Entertainment bekannt gab, wird das originale „Titanfall“ mit sofortiger Wirkung aus den Download-Stores und ab dem 1. März 2022 auch aus Abo-Angeboten wie EA Access entfernt.

Titanfall ein wichtiger Bestandteil von Respawns DNA

Im Zuge der entsprechenden Stellungnahme wiesen die Verantwortlichen von Respawn Entertainment zudem darauf hin, dass die „Titanfall“-Reihe intern weiterhin eine wichtige Rolle spielt und ein Bestandteil der Studio-DNA ist. „Titanfall ist der Kern von Respawns DNA und dieses unglaubliche Universum wird weitergehen. Heute in Titanfall 2 und Apex Legends und in der Zukunft“, so das US-Studio kurz und knapp.

Gerüchte um ein mögliches „Titanfall 3“ gibt es bereits seit einer ganzen Weile. So berichteten Insider bereits im Sommer des vergangenen Jahres, dass die Arbeiten an „Titanfall 3“ intern angelaufen sind. Eine offizielle Ankündigung des Nachfolgers lässt aber weiter auf sich warten.

