Titanfall 3: Nachfolger soll sich laut Insidern in Arbeit befinden

Auch wenn die Verantwortlichen von Electronic Arts bereits im vergangenen Jahr darauf hinwiesen, dass die „Titanfall“-Marke keineswegs in Vergessenheit geraten ist, steht weiter in den Sternen, wie es mit dem Shooter weitergehen wird.

Angesichts des zehnten Jubiläums der „Titanfall“-Marke ließen die Entwickler von Respawn Entertainment im Mai dieses Jahres verlauten, dass sich aktuell kein neuer „Titanfall“-Titel in Entwicklung befindet. Weiter hieß es, dass sich „Titanfall 3“ zwischenzeitlich zwar in Arbeit befand, zugunsten von „Apex Legends“ jedoch auf Eis gelegt wurde. Aber könnte Respawn Entertainment die Entwicklung des dritten Teils in der Zwischenzeit wieder aufgenommen haben?

Mehrere Quellen sollen die Entwicklung bestätigt haben

Darauf deuten in diesen Tagen zumindest zwei Insider hin, die sich in der „Titanfall“- beziehungsweise „Apex Legends“-Community in der Vergangenheit als verlässliche Quellen einen Namen gemacht haben. So wies der Streamer „TheNeon_Beast“ in einem mittlerweile wieder entfernten Tweet darauf hin, dass mehrere Quellen die laufenden Arbeiten an „Titanfall 3“ bestätigt haben sollen.

„Titanfall 3 ist echt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Leaker dasselbe sagen können, denn wir haben völlig unterschiedliche Quellen. Das Gute ist: Selbst bei verschiedenen Quellen ist das Gerücht genau das gleiche“, hieß es in dem besagten Tweet.

In ein ähnliches Horn bläst der „Apex Legends“-Leaker und Dataminer „Biast12“, der ebenfalls von mehreren Quellen erfahren haben möchte, dass an „Titanfall 3“ gearbeitet wird. Electronic Arts und Respawn Entertainment wollten die aktuellen Gerüchte um den dritten Teil der Saga bisher nicht kommentieren.

Quelle: Screenrant

