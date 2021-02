Titanfall 3: Respawn entscheidet selbst über die Zukunft der Serie

"Titanfall": Respawn Entertainment entscheidet über die Zukunft der Reihe.

Aufgrund des kommerziellen Erfolges, den „Apex Legends“ in den vergangenen Monaten vorzuweisen hatte, arbeitet Respawn Entertainment natürlich fieberhaft an neuen Updates und Inhalten für den Battle-Royal-Shooter.

Gleichzeitig sickerte kürzlich durch, dass das Studio hinter verschlossen Türen mit den Arbeiten an neuen Projekten begonnen haben könnte. Da sich die Entwickler von Respawn Entertainment zu den entsprechenden Berichten bisher nicht äußern wollten, kann aktuell natürlich nur spekuliert werden, woran das Studio im Detail arbeitet. Die Fans setzten sich in der Vergangenheit zumindest immer wieder für ein mögliches „Titanfall 3“ ein.

Respawn Entertainment genießt kreative Freiheit

Ob Respawn Entertainment irgendwann an einem „Titanfall 3“ arbeitet, ist dem Studio selbst überlassen, da das Studio intern bei EA kreative Freiheiten genießt. Darauf wies EAs Chief-Studios-Officer Laura Miele in einem Interview hin und äußerte sich diesbezüglich wie folgt: „Apex Legends ist in der Welt von Titanfall angesiedelt und das Respawn-Team ist ungeheuer stolz auf dieses Erbe und die Marke. Dieses Team wird darüber entscheiden, was die Zukunft für Apex Legends und Titanfall bereithält.“

Zum Thema: Titanfall 3: Nachfolger soll sich laut Insidern in Arbeit befinden

„Ich glaube nicht daran, Spiele-Teams zu leiten oder ihnen zu sagen, was sie erschaffen sollen, es muss von der Spieler-Community kommen und von der Inspiration und Motivation der Entwickler“, heißt es weiter. „Es gibt eine Menge kreativer Autonomie innerhalb von Electronic Arts. Allerdings gibt es auch bestimmte Werte und Prinzipien, die wir als Unternehmen haben, bei denen wir einfach nicht zulassen können, dass sie kompromittiert werden.“

Die Verantwortlichen von Respawn Entertainment wiesen in der Vergangenheit zwar mehrfach darauf hin, dass das Studio die „Titanfall“-Franchise gerne zurückbringen möchte, eine offizielle Bestätigung oder gar Ankündigung von „Titanfall 3“ lässt aber weiter auf sich warten.

Quelle: IGN

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Titanfall 3