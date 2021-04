Respawn Entertainment: Neue Marke der Titanfall-Macher steht noch am Anfang

Bekanntermaßen arbeiten die "Titanfall"-Macher von Respawn Entertainment an einer komplett neuen Marke. Wie das Studio einräumte, befinden sich die Entwicklungsarbeiten an dem Projekt allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.

Respawn Entertainment arbeitet an einer neuen Marke.

Nachdem sich die Entwickler von Respawn Entertainment in der Vergangenheit mit Titeln wie „Titanfall“, „Apex Legends“ oder „Star Wars Jedi: Fallen Order“ einen Namen machten, wurden bereits vor einiger Zeit die Arbeiten an einer komplett neuen Marke bestätigt.

Was es mit dieser im Detail auf sich hat, wurde bisher leider nicht verraten. Allem Anschein nach werden wir uns auch noch eine ganze Weile gedulden müssen, ehe wir mit ersten Eindrücken und konkreten Details zur neuen Marke von Respawn Entertainment bedacht werden. Darauf deutet zumindest ein aktueller Tweet von Programmierer Steven Kah Hien Wong hin.

Respawn Entertainment sucht nach Verstärkung

In diesem wies Respawn Entertainments Programmierer darauf hin, dass sich sein Studio aktuell auf der Suche nach tatkräftiger Verstärkung befindet, die an der neuen Marke der „Titanfall-Macher arbeiten soll. Im weiteren Verlauf des Tweets merkte Steven Kah Hien Wong an, dass sich die neue Marke noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Zum Thema: Titanfall 3: Respawn entscheidet selbst über die Zukunft der Serie

„Willst du früh einsteigen und dabei helfen, eine neue Marke von Grund auf aufzubauen? Wir sind ein Team, bestehend aus fünf Personen und suchen gerade nach unserer sechsten (einem Coder)!“, heißt es weiter. Vince Zampella, das Oberhaupt von Respawn Entertainment, spricht in diesem Zusammenhang von einer „spannenden Sache“.

Nähere Informationen nannte er allerdings nicht.

Looking for an exciting new opportunity? New Respawn project, super exciting stuff. Get in early! https://t.co/48UOhXhq7e — Vince Zampella (@VinceZampella) April 23, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Respawn Entertainment