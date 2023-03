Life by You: Mitwirkender bei Die Sims arbeitet an eigener Lebenssimulation

Life by You:

„Life by You“ ist eine neue Lebenssimulation, die unter der Hand von Rod Humble entsteht. Er hat bereits an Titeln wie Die Sims 2 und Die Sims 3 mitgewirkt und ist dementsprechend ein Branchenveteran, der sich auskennt.

In „Life by You“ können wir unser eigenes Leben gestalten.

Bis zur Veröffentlichung von „Die Sims 5“ müssen sich Spieler und Spielerinnen wohl noch etwas gedulden. Bislang war die erfolgreiche Lebenssimulation nahezu konkurrenzlos. Doch nun kündigten Publisher Paradox Interactive und Entwicklerstudio Paradox Tectonic an, dass sie mit „Life by You“ einen direkten Konkurrenten ins Rennen schicken wollen.

Bislang haben die Verantwortlichen nur einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, doch am 20. März 2023 um 17:00 Uhr deutscher Zeit findet in einem Live-Stream die vollständige Enthüllung von „Life by You“ statt.

Lebt in Life by You euren Traum

In dem Teaser-Trailer sind erste Ausschnitte des Spiels zu sehen. So können wir nicht nur das Leben der Charaktere so gestalten, wie wir es wollen, sondern auch die eigenen vier Wände nach unserem Geschmack erbauen. Eine weitere Szene zeigt, wie ein Auto durch eine Großstadt fährt, mit dem wir vermutlich unsere Figuren von A nach B transportieren können.

Bislang ist noch nicht bekannt, für welche Plattformen die Lebenssimulation erscheinen wird. Sollte sich „Life by You“ an Die Sims orientieren, so könnte nicht nur eine PC-Fassung, sondern auch Versionen für PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S folgen. Wann das Spiel erscheinen wird, haben die Verantwortlichen bislang nicht verraten.

Im Spiel werden wir nicht nur in der unmittelbaren Nachbarschaft unterwegs sein. Eine Szene zum Ende des Trailers zeigt einen Strand, der direkt am Meer liegt. Eingangs ist ebenso ein großer Park zu sehen, den wir vermutlich mit unseren Charakteren besuchen können.

Sobald Paradox Interactive die große Enthüllung vorgenommen hat, berichten wir euch, um was für ein Spiel es sich bei „Life by You“ handelt. Übrigens: Der Vergleich zu Die Sims kommt nicht von irgendwo. Das Spiel entsteht unter der Hand von Rod Humble, der schon bei Die Sims 2 und Die Sims 3 als Führungskraft hat mitgewirkt.

