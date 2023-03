Sony: Noch mehr als 5 Milliarden Dollar für Übernahmen und Investitionen

Während vorrangig Microsoft mit gigantischen Übernahmen für Schlagzeilen sorgt, investiert auch Sony kontinuierlich in die Erweiterung der PlayStation Studios. Und reichlich Geld für weitere Deals ist nach wie vor verfügbar.

Microsoft übernahm in den vergangenen fünf Jahren 16 Studios, darunter neun Studios, die beim Kauf von Zenimax Media samt Bethesda in den Besitz des Unternehmens wanderten. Mit der angestrebten Übernahme von Activision Blizzard kommen zahlreiche weitere Entwickler hinzu, sodass die Xbox Game Studios fortan überwiegend aus Neuzukäufen bestehen.

Doch auch Sony ist an dieser Front nicht untätig, auch wenn die Summe der Studio-Neuzugänge bei weitem nicht an die Zahl der von Microsoft getätigten Akquisitionen herankommt, wie eine Übersicht über die aktiven Studios verrät.

Allerdings könnten in den kommenden Wochen und Monaten weitere Übernahmen folgen. Bereits im Jahr 2021 erklärte Sony, dass das Unternehmen innerhalb von drei Jahren 2 Billionen Yen (umgerechnet 18,4 Milliarden US-Dollar) für „strategische Investitionen“ innerhalb der Unterhaltungsbranche bereitstellen möchte.

Ein großer Teil dieser Gelder in Höhe von 1,3 Billionen Yen (rund 8,9 Milliarden US-Dollar) wurde bereits ausgegeben, beispielsweise in den 3,6 Milliarden Dollar schweren Kauf von Bungie. Das bedeutet zugleich, dass noch 700 Milliarden Yen (bzw. 5,1 Milliarden US-Dollar) für weitere Investitionen übrig sind.

Darauf verwies Hiroki Totoki, der Finanzchef von Sony, in einer Frage- und Antwortrunde auf der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference. Seine Aussagen lassen ebenfalls vermuten, dass sich das Unternehmen nicht strikt an die ursprünglich zugesagten 2 Billionen Yen hält, da der laufende Cashflow möglicherweise zusätzliche strategische Investitionen möglich macht.

„Bis zum Ende des letzten Jahres haben wir fast 1,3 Billionen Yen ausgegeben. Wir haben noch ein weiteres Jahr Zeit. Wir möchten in drei Jahren einen Cashflow von mehr als 3 Billionen Yen schaffen. Nächstes Jahr ist das letzte Jahr in unserem derzeitigen mittelfristigen Plan. Wir werden den operativen Cashflow für strategische Investitionen und Kapitalausgaben sowie für den Rückkauf von Aktien verwenden“, so der Wortlaut des Finanzchefs.

Welche Investitionen plant Sony?

Doch welche Investition könnte als nächstes geplant sein? In den vergangenen Jahren machte Sony deutlich, dass komplette Übernahme von Studios nicht das alleinige Ziel des PS5-Herstellers sind. Beispielsweise beteiligte sich das Unternehmen an Devolver Digital, FromSoftware und Epic Games, während Housemarque, Nixxes Software, Firesprite, Bluepoint Games, Valkyrie Entertainment, Savage Game Studios, Haven Studios und Bungie für vollständige Übernahmen auf der Einkaufsliste standen.

Ebenfalls wurde in Unternehmen investiert, die zwar in der Unterhaltungsbranche aktiv sind, aber keine direkte Verbindung zum Gaming haben, darunter Crunchyoll.

Sollte Sony der Strategie des Xbox-Herstellers folgen und einen Publisher ins Visier nehmen, könnte Square Enix das Ziel einer Übernahme sein. Der japanische Publisher sorgte zuletzt mit dem Verkauf westlicher Studios für eine Verschlankung und arbeitet ohnehin schon eng mit Sony zusammen.

Oder werden weiterhin einzelne Studios übernommen? Erwartet wird letztendlich, dass Sony nach der erfolgten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Bezug auf Investitionen wieder aktiver wird.

Ausgehend von den Einnahmen verweilt Sony auf dem Gamingmarkt hinter Tencent auf dem zweiten Platz, gefolgt von Unternehmen wie Apple, Microsoft und NetEase. Mit der Übernahme von Activision Blizzard könnte Microsoft an den Japanern vorbeiziehen, was Sony gewissermaßen in Zugzwang versetzen dürfte.

Falls ihr einen Publisher oder ein Studio auf die Wunschliste packen könntet: Welches Unternehmen wäre euer Favorit?

