Square Enix: Verkauf von Studios für eine geplante Übernahme?

Square Enix hat seine westlichen Studios kürzlich an die Embracer Group abgetreten. Gerüchten zufolge könnte sich das Unternehmen damit für eine eigene Übernahme attraktiver machen.

Square Enix überraschte gestern mit dem Verkauf seiner westlichen Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal. Die Entwickler wurden 2009 von Eidos übernommen und wechseln nun erneut den Besitzer. Die Embracer Group hat den Zuschlag für 300 Millionen US-Dollar erhalten.

Gerüchten zufolge könnte sich Square Enix mit dem Verkauf positiv positionieren wollen. So könnte sich das Unternehmen für eine eigene Übernahme attraktiver darstellen.

Plant Square Enix die eigene Übernahme?

Das Gerücht, dass Square Enix in Zukunft übernommen werden könnte, geistert schon länger im Internet herum. Nachdem bekannt wurde, dass Sony wohl weitere Akquisitionen plane, gab es einige Spekulationen um die Kandidaten. Nachdem Hideo Kojima den Kauf von Kojima Productions durch Sony dementierte, sprach der Journalist und Insider Jeff Grubb davon, dass es sich bei der geplanten Übernahme um ein größeres Unternehmen als Kojima Productions handeln soll.

Nun bestätigte Grubb auf Twitter, dass er bei dem Gerücht wirklich Square Enix meinte. Er und weitere Insider würden jedoch nie genug erfahren, um mit Sicherheit von möglichen Übernahmen zu berichten. Grubb glaubt, dass Square Enix mit dem Verkauf der alten Eidos-Studios versucht, sich bestmöglich für eine Übernahme zu positionieren. Dies würde jedoch noch nichts heißen. Diese Pläne könnten auch noch scheitern oder völlig auf den Kopf gestellt werden.

Square Enix selbst bietet jedoch einen anderen Grund für den Verkauf von Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal. In einer offiziellen Erklärung gab das Unternehmen an, dass das Abstoßen der westlichen Studios die Möglichkeit für mehr Investitionen bietet. Square Enix will sich jetzt verstärkt auf Themen wie Blockchain, KI und die Cloud konzentrieren.

Quelle: Jeff Grubb Twitter, GameRant

