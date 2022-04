Sony: Nächste Übernahme soll größer als Kojima Production sein

Kojima Productions steht nach anfänglichen Gerüchten wohl nicht auf der Einkaufsliste von Sony. Zumindest versicherte Hideo Kojima, das Oberhaupt des „Death Stranding“-Studios, dass er mit seinem Unternehmen unabhängig bleiben möchte.

Dennoch scheint eine weitere Übernahme bevorzustehen. Und laut Jeff Grubb, der in den vergangenen Monaten allerhand Insiderinformationen herausgab, ist diese Übernahme sogar größer als das, was mit dem Kauf von Kojima Productions möglich gewesen wäre.

„Wenn man von den Gerüchten über eine große Übernahme durch Sony gehört hat, dann ging es nie um Kojima Productions – zumindest soweit ich weiß. Die Leute, die dieses Zeug gehört haben – mich eingeschlossen – waren nicht der Ansicht, dass es ein Name war, der bereits zu hören war. Es war größer als Kojima Productions“, so Grubb.

Jeff Grubb says the rumored big Sony PlayStation Acquisition is bigger than Kojima Productions #PS5 pic.twitter.com/VsA1VsWGjq — THE RED DRAGON 🔺 (@TWTHEREDDRAGON) April 14, 2022

Square Enix ist der Wunsch vieler Spieler

In den vergangenen Monaten wurde mehrfach spekuliert, dass Sony einen Publisher im Auge haben könnte. PLAY3-DE-Leser liebäugeln dabei vor allem mit Square Enix. In einer Umfrage gaben 36 Prozent der mehr als 4.200 Teilnehmer an, dass sie diesen Publisher im Falle einer Übernahme priorisieren würden. 22 Prozent stimmten für Ubisoft und 13 Prozent für Konami.

Sony investiert allerdings auch in Unternehmen, die mit den Deals nicht übernommen werden. Erst kürzlich ließ der PS5-Herstellereinfließen. Es ist nicht die erste Investition in die „Fortnite“-Macher.

Anfang des Jahres wanderte Bungie hingegen für 3,6 Milliarden Dollar gänzlich in den Besitz der Japaner. Auch Haven segelt mittlerweile unter der PlayStation-Flagge.

Einige weitere Investitionen, die in den vergangenen Jahren von Sony getätigt wurden, sind in der verlinkten Meldung aufgelistet.

Zurück zu Jeff Grubb: Selbstverständlich handelt es sich bei der Vorstellung einer großen PlayStation-Übernahme nur um ein Gerücht, sodass zu diesem Zeitpunkt noch nichts in Stein gemeißelt ist. Allerdings liegt Grubb bei seinen Angaben nicht selten richtig, sodass eine bevorstehende Großübernahme durchaus in trockenen Tüchern sein könnte.

Welches Unternehmen sollte Sony aus eurer Sicht als nächstes übernehmen?

