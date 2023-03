Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Dong Zhuo – Guide, Tipps

Einer der menschlichen Bossgegner in "Wo Long: Fallen Dynasty" ist Dong Zhuo, der ein paar ziemlich fiese Attacken auf Lager hat. In unserem Guide geben wir euch ein paar Tipps für das Duell.

Achtung, es folgen Spoiler: Neben allerlei Monstern und Dämonen tretet ihr in „Wo Long: Fallen Dynasty“ ab und an auch gegen menschliche Bossgegner an. Hierzu zählt neben Lu Bu auch Dong Zhuo, für dessen Kampf wir euch in diesem Boss-Guide ein paar Tipps mit auf den Weg geben.

Ein schneller Speerkämpfer

Obwohl Dong Zhuo einen durchaus massigen Körper hat, bewegt er sich überraschend schnell, fast schon leichtfüßig. Die relativ kleine Arena kommt ihm als Speerkämpfer dabei natürlich entgegen, denn mit seiner langen Waffe kann er recht große Distanzen fix überbrücken. Besonders seine Ausfallschritte können ein Problem sein, da er euch damit schnell in den Rücken fallen und mit seinen mächtigen Hieben massiven Schaden verursachen kann.

Um diesen „Wo Long“-Boss besiegen zu können, ist somit vor allem exaktes Timing erforderlich. Seine Angriffsketten sind teilweise ziemlich lang, weshalb ihr mehrfach hintereinander parieren oder entsprechend lange blocken müsst. Um eure Chancen zu erhöhen, könnt ihr wieder ein paar KI-Begleiter hinzuholen. Diese solltet ihr idealerweise ohnehin dabei haben, denn dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass euch Dong Zhuo in den Rücken fällt.

Besonders in Acht nehmen müsst ihr euch, wie immer, vor den rotglühenden Spezialattacken des Bosses. Euer Gegner wird beispielsweise einen Angriff einsetzen, bei dem er seinen Speer durch die Luft wirbelt. Außerdem nutzt er eine Aktion, bei der er einen kräftigen Schritt nach vorne macht und eine andere, bei der er seinen Speer mit voller Wucht in den Boden rammt. Ihr müsst sie unbedingt ablenken, um die Willensleiste eures Feindes zu füllen.

Dong Zhuo kann mit seinen schnellen Angriffen in kurzer Zeit ziemlich großen Schaden anrichten. Des Weiteren wird er zwischenzeitlich immer mal wieder Wurfdolche auf euch schleudern, die ihr jedoch ziemlich gut ablenken können solltet. Wenn ihr darauf achtet, dass euch der Bossgegner nicht in den Rücken fällt oder mit einer seiner Schlagkombinationen erwischt, ist dieser Kampf sehr gut machbar und sollte euch vor keine allzu großen Probleme stellen.

Damit sind wir bereits am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps zu den „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegnern benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem knackigen Soulslike.

Wie schwierig fandet ihr den Bosskampf gegen „Wo Long: Fallen Dynasty“?

