Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Lu Bu – Guide, Tipps

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem ihr euch gegen Baishe behaupten konntet, werdet ihr einige Zeit darauf in „Wo Long: Fallen Dynasty“ gegen einen deutlich härteren Brocken antreten müssen. Bossgegner Lu Bu ist eine imposante Erscheinung, vor allem, wenn er auf dem Rücken seines Pferdes sitzt. Er ist einer der stärksten Bosse, denen ihr euch im Soulslike entgegenstellen müsst, und wir geben euch nachfolgend in unserem Guide einige Tipps für den Kampf gegen ihn.

Lu Bu ist der mächtigste menschliche Krieger

Ehe wir zum Kampf an sich kommen, der sich grob in zwei Phasen einteilen lässt, noch ein paar Tipps vorneweg: Wir empfehlen euch, unbedingt die beiden Zauber „Lebenskraft absorbieren“ (regeneriert etwas Lebensenergie, wenn ihr Gegnern Schaden zufügt) und „Tosende Flammenwelle“ (Schleudert Feuer nach vorne und verursacht bei Gegnern, die sie berühren, Schaden). Alternativ haben wir mit „Explodierender Feuerball“ gute Erfahrungen gemacht. Solltet ihr merken, dass ihr alleine Probleme mit dem Boss haben solltet, könnt ihr euch als Unterstützung natürlich auch bis zu zwei KI-Begleiter herbeirufen.

Darüber hinaus empfiehlt sich für diesen Kampf Qinglong als Gottbestie eurer Wahl. Da Lu Bu einige sehr durchschlagskräftige Attacken beherrscht, ist es sinnvoll, das ihr mit „Auferstehung des Qinglong“ (Kreis-Taste + Dreieck-Taste) auf ein kleines Areal um euch herum einen Heilzauber wirken könnt, der auch eure KI-Begleiter heilt und diese sogar wiederbeleben kann, falls euer Moralrang zum Zeitpunkt der Aktivierung 10 oder höher sein sollte.

Wie zuvor bereits erwähnt, lässt sich der Bosskampf gegen diesen Feind grob in zwei Phasen unterteilen. Zunächst wird er auf seinem Pferd sitzen und versuchen, euch über den Haufen zu rennen oder vom Rücken seines Reittiers mit seiner langen Waffe zu erwischen. Ab und an wird der „Fallen Dynasty“-Boss auch Pfeile auf euch abfeuern. An diesem Punkt des Kampfes solltet ihr euch auf die Defensive fokussieren. Pariert vor allem die Spezialangriffe des Gegners, um seine Willensanzeige zu füllen. Gelingt euch dies drei- bis viermal, wird Lu Bu von seinem Pferd abspringen und sich euch im direkten Zweikampf entgegenstellen.

Während ihr euch nun in der Arena gegenübersteht, wird er vor allem den Nahkampf suchen und euch dort mit sowohl durchschlagskräftigen als auch überraschend schnellen Angriffen eindecken. Eine direkte Konfrontation werdet ihr sehr wahrscheinlich verlieren, wenn euch noch nicht das Timing seiner Attacken in Fleisch und Blut übergegangen ist. Beschränkt euch deshalb vor allem darauf, seine rot leuchtenden Spezialangriffe zu parieren und seine Willensanzeige aufzuladen. Wenn sich eine Lücke in der Defensive des „Wo Long“-Bosses auftut, könnt ihr zudem versuchen, ein oder zwei kurze Treffer zu landen.

Solltet ihr es euch zutrauen, könnt ihr natürlich ebenfalls versuchen, offensiver vorzugehen und die Flammenwelle einsetzen, um Lu Bus Willensanzeige nach und nach in die Höhe schnellen zu lassen Das ist allerdings einfacher gesagt als getan, denn euer Gegner wird nicht stoppen, nur weil er eure Flammen berührt. Besonders verheerend ist eine Attacke, bei der er frontal auf euch zugestürmt kommt und versucht, euch mit seiner Waffe zu durchbohren. Dieser Angriff fügt euch massiven Schaden zu. Manchmal wird er außerdem seine ohnehin bereits starken Attacken mit Feuermagie verstärken, was zusätzliche Schaden verursacht.

Eher defensiv zu spielen ist deshalb der sicherere Weg, doch hier kommt es natürlich besonders auf euer Timing an. Wenn ihr die Kritischen Treffer nicht ablenken könnt, was die einzige Option ist, um Lu Bu beständig Schaden zuzufügen, wird schneller das Game Over kommen als euch lieb sein dürfte. Besonders ärgerlich ist, dass der Boss ab und an sogar mehrere Spezialangriffe miteinander verkettet, also müsst ihr die Bewegungen des Gegners immer gut beobachten. Mit Geduld und einem guten Timing könnt ihr den „Wo Long“-Boss langsam in die Knie zwingen, doch es wird ein harter Kampf.

Damit sind wir nun schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides zu Lu Bu angelangt. Wenn ihr noch mehr Tipps für die weiteren Bossgegner in „Wo Long: Fallen Dynasty“ benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Soulslike.

Hat euch Lu Bu in „Wo Long: Fallen Dynasty“ das Leben schwer gemacht?

