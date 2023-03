Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Zhang Liao – Guide, Tipps

Achtung, es folgen Spoiler: Eng mit Lu Bu verbunden ist in „Wo Long: Fallen Dynasty“ der Krieger Zhang Liao, dem ihr euch ebenfalls in einem Bosskampf entgegenstellen müsst. In unserem kleinen Boss-Guide geben wir dafür in den nachfolgenden Zeilen ein paar Tipps mit auf den Weg.

Ein Meister der Blitzzauber

Zhang Liao ist ein menschlicher Gegner, der euch jedoch einen durchaus anspruchsvollen Kampf liefern wird. Das liegt nicht nur an seiner Geschwindigkeit und seinen hervorragenden Schwertkünsten, sondern auch an seinen Blitzzaubern, mit denen er seine ohnehin bereits starken Attacken zusätzlich verstärkt.

Seine Attacken sind dabei in der Regel gut lesbar, allerdings ist das Timing, um sie parieren zu können, nicht immer ganz einfach. Er nutzt beispielsweise viele Ausweichschritte und Drehungen, die den eigentlichen Hieben vorausgehen. Haltet deshalb anfangs ein bisschen Abstand, um die Attacken besser einschätzen zu können. Sobald ihr ein Gefühl dafür bekommen habt, könnt ihr auch versuchen, euch dem „Wo Long“-Boss im direkten Duell entgegenzustellen.

Sollte euch Zhang Liao große Probleme bereiten, könnt ihr euch selbstverständlich KI-Begleiter als Unterstützung dazu holen. Mittels der R1-Taste und dem Steuerkreuz könnt ihr sie ermutigen und in den Kampf schicken. Besonders nützlich, wenn ihr eine kleine Pause braucht, um euch zu heilen. Sollte euch der Blitzschaden zu sehr zusetzen, könnt ihr natürlich sicherheitshalber noch entsprechende Items ausrüsten, um den Effekt aufzuheben.

Die Angriffe des Bossgegners richten großen Schaden an, vor allem natürlich seine Spezialangriffe, die vom „Wo Long“-typischen roten Leuchten angekündigt werden. Bei einer dieser Attacken bleibt nicht nur bei einem simplen Schwerthieb, denn diesem folgt ein waschechtes Blitzgewitter, das dem Bereich um euch herum Schaden zufügt, solltet ihr die Attacke nicht ablenken können. Alternativ setzt Zhang Liao zu einem Sprungangriff an, der einen nicht unerheblichen Teil eurer Lebensenergie verschwinden lassen wird, sollte er durchgehen. Mit etwas Übung sollten beide Attacken jedoch gut zu Parieren sein.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Solltet ihr noch mehr Tipps zu den übrigen „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegnern benötigen, lest euch sehr gerne unsere weiteren Artikel zum Soulslike zu. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit dem Soulslike.

Wie gefiel euch der Kampf gegen Zhang Liao in „Wo Long: Fallen Dynasty“?

