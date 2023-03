Fortnite: Unreal Editor lässt euch zu Entwicklern werden

„Fortnite“ bekommt den Unreal Editor for Fortnite, kurz UEFF. Damit können Spieler und Spielerinnen ihre eigenen Modelle, Materialien und Effekte ins Spiel bringen.

Epic erweitert die Möglichkeiten, die Spieler und Spielerinnen beim Erstellen von eigenen Inhalten in „Fortnite“ haben. Bislang können wir nur über den Kreativmodus mit bis zu 16 kreativen Köpfen an einer eigenen Insel arbeiten.

Doch am 22. März 2023 will Epic eine Beta-Version des Unreal Editor for Fortnite, kurz UEFF, hinzufügen. Dabei handelt es sich um eine spezielle Version der Unreal Engine, mit der die Spielenden auf dem PC ganz neue Optionen erhalten, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Unreal Editor erweitert Kreativmodus in Fortnite

Der Kreativmodus wird dank des Unreal Editors mit neuen Tools ausgestattet. Der PC-basierte Editor ermöglicht es, eigene Assets hochzuladen. Darunter fallen eigene Modelle, Animationen, Texturen und Soundtracks. Dadurch können Fans ihre eigenen Inseln gestalten und sie im Anschluss für alle in „Fortnite“ zur Verfügung stellen.

Obwohl der Editor nur für den PC erscheinen wird, sollen auch die Konsolenversionen davon profitieren. Es wird nämlich möglich sein, dass der Kreativmodus der Konsolenversion mit dem Unreal Editor des PCs zusammenarbeiten kann.

So können sich bis zu 16 Hobby-Entwickler gegenseitig unterstützen. Der Unreal Editor wird also vielmehr als eine Ergänzung zum Kreativmodus gesehen und wird diesen wohl nicht ablösen.

Allerdings hat Epic bereits jetzt klargestellt, dass die Benutzer nicht auf die gesamte Palette der Unreal Engine-Tools zugreifen können. Trotzdem wird es wohl eine Menge Möglichkeiten geben, seine eigenen Inhalte ins Spiel zu bringen.

Weitere Meldungen zu „Fortnite“:

Die Beta wird noch nicht alle Funktionen enthalten, die für den Unreal Editor angedacht sind. Mit der Zeit soll sich der Editor weiterentwickeln und noch mehr Funktionen spendiert bekommen.

Weitere Informationen zum Unreal Editor for Fortnite soll es am 22. März 2023 während der Games Developers Conference (GDC) geben.

Quelle: Epic

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren