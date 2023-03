The Witcher: Project Sirius könnte neu gestartet werden

The Witcher:

"Project Sirius", ein neues Spiel innerhalb der "The Witcher"-Reihe, könnte hinsichtlich der Entwicklung tiefgreifende Änderungen erfahren. Im neusten Unternehmensbericht verweist CD Projekt auf einen neuen Rahmen.

Es scheint, dass CD Projekt mit „Project Sirius“, einem neuen Spiel innerhalb der „The Witcher“-Reihe, wieder an das Reißbrett zurückkehrt. Gegenüber Anlegern gab das Unternehmen bekannt, dass eine „Wertberichtigung“ in Bezug auf die bisherigen Ausgaben vorgenommen wurde.

Zunächst belief sich der Wert der Ausgaben für die Entwicklung von „Projekt Sirius“ auf umgerechnet rund sieben Millionen Euro im Jahr 2022, wobei weitere zwei Millionen Euro in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 anfielen.

In der Erklärung weist CD Projekt darauf hin, dass diese Entscheidung „auf den Ergebnissen der Bewertung des Umfangs und des kommerziellen Potenzials des ursprünglichen Konzepts von Projekt Sirius und der laufenden Arbeit an der Formulierung eines neuen Rahmens für dieses Projekt basiert.“

Neustart oder Anpassung?

Der Verweis auf einen neuen Rahmen lässt aufhorchen. Immerhin könnte er andeuten, dass CD Projekt möglicherweise die Entwicklung von „Project Sirius“ neu startet oder zumindest den Umfang der Idee, die CDPR ursprünglich hatte, in irgendeiner Weise neu anpasst.

„Projekt Sirius“ ist eines von mehreren angekündigten, aber noch nicht enthüllten „The Witcher“-Projekten, die vor einiger Zeit offiziell gemacht wurden. Versprochen wurde damals „eine innovative Interpretation des Witcher-Universums“, die von The Molasses Flood, dem amerikanischen Studio hinter „Flame in the Flood“, das CD Projekt im Jahr 2021 übernommen hatte, entwickelt wird.

„Das Spiel wird im The Witcher-Universum angesiedelt sein, aber es unterscheidet sich von unseren bisherigen Veröffentlichungen dadurch, dass es sich an ein viel breiteres Publikum richtet“, so CD Projekt-CEO Adam Kiciński damals. „Sirius wird sowohl Einzelspieler- als auch Multiplayer-Gameplay bieten.“

Ebenfalls befindet sich bei CD Projekt eine neue IP in der Produktion. Hinzu kommt eine Fortsetzung von „Cyberpunk 2077“ mit dem Codenamen „Orion“.

