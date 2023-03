Amazon-Sale: Frühlingsangebote starten heute um 18 Uhr mit Preisnachlässen

Große Händler finden immer einen Grund, um einen neuen Sale zu starten. Diesmal ist es im Fall des Versandriesen Amazon der Frühling, der heute in einigen Teilen Deutschlands allerdings eher winterlichen Schneefall brachte.

Der Springsale von Amazon startet heute um 18 Uhr. Falls ihr einen Blick auf die Angebote werfen und schauen möchtet, ob für euch der eine oder andere Deal dabei ist, liefert die nachfolgende Aktionsübersicht pünktlich zum Start alle Details.

Amazon: Frühlingsangebote mit Deals und Preisnachlässen*

Während noch offen ist, mit welchen Angeboten Amazon die Kunden zum Kauf animieren möchte, waren die Sales in den vergangenen Jahren in der Regel recht vergleichbar aufgebaut. Das heißt, über mehrere Produktkategorien hinweg gibt es wahrscheinlich Übersichten mit hunderten Angeboten, darunter auch Videospiele.

Kommt ein PS5-Angebot?

Nachdem die PS5 in Nordamerika im Fall des Bundles mit „God of War Ragnarök“ über mehrere Händler hinweg einen temporären 50 Dollar-Nachlass erhielt, der den Preis des Paketes auf knapp über 500 Dollar sinken ließ, ist es zumindest nicht völlig unwahrscheinlich, dass der bevorstehende Frühlingssale bei Amazon ein vergleichbares Angebot bereithält. Momentan müssen hierzulande allein in die Digital Edition der PS5 samt „God of War Ragnarök“ 519,99 Euro* investiert werden.

In der Regel werden im Rahmen von Sales auch die Echo-Geräte von Amazon deutlich günstiger angeboten, sodass abzuwarten bleibt, ob es nochmals einen Preisnachlass geben wird. Schon jetzt sind die Geräte mit und ohne Display deutlich günstiger zu haben:

Amazon: Echo-Geräte im Angebot*

Auch im Fall von Amazon Music Unlimited* und Audible* gibt es aktuell Sparangebote.

Mit dem heutigen Start der Frühlingsangebote werden bei Amazon voraussichtlich auch allerlei technische Produkte im Preis gesenkt, darunter TVs, Smartphones sowie Haushaltsgeräte und Audio-Produkte. Und womöglich wird wieder das eine oder andere Produkt dabei sein, von dem ihr bis heute nicht wusstet, dass ihr es unbedingt benötigt.

Nicht bei Amazon gestartet, aber weiterhin bei Media Markt und Saturn verfügbar, ist die beliebte „3 für 2“-Aktion, die euch drei Videospiele in den Warenkorb packen lässt, von denen ihr nur zwei bezahlen müsst:

Hier gelangt ihr direkt zu den Sales:

Und auch im PlayStation Store sind weiterhin Sales aktiv. Das gilt beispielsweise für „Unerlässliche Favoriten“ mit Rabatten in Höhe von bis zu 75 Prozent und Spiele unter 20 Euro. Die Sales-Übersicht im PlayStation Store findet ihr hier.

