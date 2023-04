3 für 2: Amazon-Aktion mit Spielen wie Dead Space und God of War Ragnarök

Nachdem Media Markt und Saturn eine „3 für 2“-Aktion starteten, zog auch der Versandriese Amazon nach. Das heißt, Spieler können aus einem vordefinierten Angebot drei Spiele ihrer Wahl auswählen und müssen nur zwei dieser Titel bezahlen.

Die Vorauswahl erstreckt sich nicht über das komplette Angebot. Allerdings sind durchaus einige neue Spiele dabei. Das gilt beispielsweise für das PS5-Remake „Dead Space“, das auch jenseits der „3 für 2“-Aktion einen Preisnachlass erhielt und für 52,99 Euro im Angebot* ist. Zum Vergleich: Im PlayStation Store kostet der Titel 79,99 Euro.

Ebenfalls nehmen Spiele wie „Gran Turismo 7“, das inzwischen mit dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 kompatibel ist, die Complete Edition von „The Witcher 3“, der „Goat Simulator 3“ und viele weitere Titel an der Aktion teil.

Nachfolgend gelangt ihr zum Angebot:

So funktioniert der rabattierte Verkauf: Auf der verlinkten Produktseite packt ihr drei Spiele eurer Wahl in den Einkaufswagen und wählt danach die Option „Zum Einkaufswagen“. An der Kasse wird der Preis des günstigsten Spiels abgezogen.

Übrigens wurde auch für Anime-Produkte eine „3 für 2“-Aktion* gestartet, falls ihr euch eher dafür interessiert.

3 für 2 bei Media Markt und Saturn

Auch bei Media Markt und Saturn ist die „3 für 2“-Aktion weiterhin aktiv, sodass ihr euch dort durch das Angebot wühlen könnt. Bei den Händlern warten hochkarätige Highlights auf den Kauf, darunter „Hogwarts Legacy“ und das Remake von „Resident Evil 4“, die erst kürzlich auf den Markt kamen.

Auch her gilt: Käufer wählen aus dem Angebot drei Spiele aus und packen diese in den Warenkorb. Am Ende des Bestellvorganges wird der Preis des günstigsten Spiels abgezogen, sodass der Rabatt bei drei teuren und einem sehr günstigen Spiele kleiner als bei drei gleich teuren Spielen ausfällt.

Hier gelangt ihr direkt zu den Sales:

Die „3 für 2“-Aktion ist begrenzt: Sie endet am Montag, dem 10. April 2023 um 23:59 Uhr. An diesem Tag endet ebenfalls die parallel dazu verlaufende Aktion von Amazon.

Auch im PlayStation Store wurde in dieser Woche ein umfangreicher Sale gestartet, der die Preise von zahlreichen Spielen sinken ließ. Über die Frühlingsangebote mit mehr als 2.000 Angeboten berichteten wir schon am vergangenen Mittwoch.

