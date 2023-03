PS Plus Extra & Premium im April: Diese Spiele werden aus dem Aboangebot genommen

Auch im April 2023 werden wieder einige Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium entfernt. Eine Liste verrät, auf was Abonnenten künftig verzichten müssen, sofern sie sich nicht für einen Kauf entscheiden.

Abonnenten von PlayStation Plus erhalten jeden Monat einen Zugriff auf weitere Spiele, die sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten spielen können. Während die Neuzugänge der Essential-Stufe nach ihrer Inanspruchnahme in der persönlichen Bibliothek bleiben und dauerhaft genutzt werden können, werden die Spiele der Stufen Extra und Premium hin und wieder gänzlich entfernt.

Wie Twistedvoxel berichtet, trifft es im April sieben Titel, die ab Mitte April 2023 kein Bestandteil mehr von PS Plus Extra und Premium sein werden. Als Beispiel kann „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4“ genannt werden, das momentan allerdings im Angebot ist. Spieler, die sich dauerhaft damit beschäftigen möchten, können im PlayStation Store bis Ende des Monats für 7,99 Euro zuschlagen.

Ebenfalls trifft es im April „Wonderful 101 Remastered“, das regulär im PlayStation Store 44,99 Euro kostet. In den vergangenen Jahren gab es aber regelmäßig Sales, in deren Rahmen der Preis des Titels auf knapp über 20 Euro sank, sodass hier nur etwas Geduld gefragt ist. Gleiches gilt für „The Caligula Effect Overdose“, das im März während einer solchen Preisaktion für 14,99 statt 49,99 Euro verkauft wurde.

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium im April:

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Wonderful 101 Remastered

The Caligula Effect Overdose

Gabbuchi

2Dark

Croiseur Sigma

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

PS Plus-Spiele für März verfügbar

Für reichlich Nachschub ist regelmäßig gesorgt. Im Laufe der Woche wurden die letzten Neuzugänge für den laufenden März freigeschaltet. Mit dabei sind unter anderem die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, die Neuveröffentlichung „Tchia“ und „Life is Strange 2“. Alle weiteren neuen Spiele für Abonnenten von PS Plus Extra und Premium sind in dieser Meldung aufgelistet.

Auch die Spiele für PS Plus Essential wurden längst freigeschaltet. Sie stehen seit dem 7. März 2023 zum Download bereit und setzen sich aus den Neuzugängen „Battlefield 2042“, „Minecraft Dungeons“ und „Code Vein“ zusammen.

PS Plus-Termine für April

Während der März damit abgeschlossen ist, können wie gewohnt die PS Plus-Termine für April 2023 vorhergesagt werden. Sollte Sony beim gewohnten Muster bleiben, erfolgen die Ankündigung und Freischaltung der Essential-Spiele am 29. März 2023 und am 4. April 2023. Die Neuzugänge für Extra und Premium sind voraussichtlich am 12. April 2023 mit der Ankündigung und am 18. April 2023 mit der Freischaltung an der Reihe.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abo-Service von PlayStation, den PS4- und PS5-Spieler abhängig von der Stufe für 59,99 Euro, 99,99 Euro oder 119,99 Euro abonnieren können. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten die Stufen Essential, Extra und Premium haben, verrät Sony auf der offiziellen Seite.

