PS Plus März 2023: Essential-Spiele für PS4 und PS5 freigeschaltet

Auch im März können PlayStation-User mehrere Spiele herunterladen und ohne Zusatzkosten nutzen, sofern sie eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft abgeschlossen haben.

Neu im März mit dabei ist unter anderem der EA-Shooter „Battlefield 2042“, der in einem kaum überzeugenden Zustand auf den Markt kam, aber seit dem Launch mit zahlreichen Updates verbessert wurde. Auch „Minecraft Dungeons“ und „Code Vein“, die ebenfalls ein Teil der März-Zugänge von PS Plus Essential sind, konnten im Schnitt keine Bestwertungen erzielen.

PS Plus Essential im März 2023

Battlefield 2042 (PS5 / PS4)

Veröffentlichung im November 2021

Metascore: 63

User-Score: 2.6

Preis im PlayStation Store: 79,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Minecraft Dungeons (PS4)

Veröffentlichung im Mai 2020

Metascore: 78

User-Score: 6.2

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Code Vein (PS4)

Veröffentlichung im September 2019

Metascore: 70

User-Score: 7.8

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die neuen Spiele für PS Plus Essential können bis zum 3. April 2023 in Anspruch genommen werden, bevor ein erneuter Wechsel des Angebotes erfolgt. Doch nach wie vor gilt: Sobald die Essential-Spiele in der persönlichen Bibliothek sind, können sie unter der Voraussetzung einer laufenden PS Plus-Mitgliedschaft uneingeschränkt gespielt werden.

Auch die ersten PS Plus-Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium wurden bereits angekündigt. Dabei handelt es sich um „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“, „Ghostwire: Tokyo“, „Rainbow Six: Extraction“, „Tchia“ und „Immortals: Fenyx Rising“.

Die komplette Ankündigung der PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium wird voraussichtlich am 15. März 2023 erfolgen, bevor es am 21. Februar 2023 zu deren Freischaltung kommt. Wir werden in gesonderten Meldungen darüber berichten.

PlayStation Plus im April 2023

Weiter geht es mit PlayStation Plus im April. Und wie gewohnt lassen sich die Termine vorhersagen, da Sony mit nur wenigen Ausnahmen einem bestimmten System folgt. Die Essential-Spiele für April werden voraussichtlich am 29. März 2023 angekündigt und am 4. April 2023 freigeschaltet, bevor am 12. April 2023 mit der Enthüllung der Extra/Premium-Neuzugänge gerechnet werden. Freigeschaltet werden sollten die Spiele für die höheren Stufen dann am 18. April 2023.

PlayStation Plus kostet bis zu 119,99 Euro pro Jahr. Zu den Features gehören abhängig von der gewählten Stufe die monatlichen Spiele über mehrere Bibliotheken hinweg, der Cloud-Speicher, der Zugriff auf den Online-Multiplayer, besondere Rabatte und Aktionen, Ubisoft+ Classics, Spieltestversionen und weitere Vorteile. Auf der offiziellen PlayStation-Seite sind alle Features sortiert aufgelistet.

