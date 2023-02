PS Plus Extra/Premium: Diese Spiele werden im März entfernt

Während im kommenden Monat weitere Spiele in die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium aufgenommen werden, müssen bereits vorhandene Games weichen. Eine Liste zeigt, welche Titel es trifft.

Sony gab in der vergangenen Woche bekannt, welche Essential-Spiele im März in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen werden. Ebenfalls wurden die ersten Spiele für Abonnenten der Stufen Extra und Premium beim Namen genannt.

PS Plus Extra und Premium werden aber nicht nur regelmäßig um neue Spiele erweitert. Auch kommt es hin und wieder zur Entfernung einzelner Titel, wobei der März keine Ausnahme bildet.

PS Plus Extra/Premium-Abgänge im März

Wie Twistedvoxel berichtet, werden im kommenden Monat die folgenden Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium entfernt:

Danger Zone (PS4)

Dungeons 3 (PS4)

Ghost of a Tale (PS4)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 (PS4/PS5)

Override 2: Super Mech League (PS5)

The Vanishing of Ethan Carter (PS4)

Velocibox (PS4)

Victor Vran Overkill Edition (PS4)

WWE 2K22 (PS4)

Der Zugriff auf die gelisteten Spiele wird noch bis zum 13. März 2023 gewährt. Im Gegensatz zu den Essential-Neuzugängen, die einfach nur innerhalb der Monatsfrist in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden müssen, endet die Verfügbarkeit der Extra- und Premium-Abgänge nach dem Stichtag gänzlich und die Spiele müssen bei Bedarf gekauft werden.

Neuzugänge im März 2023

Die Ankündigung der neuen PS Plus Essential-Spiele erfolgte in der vergangenen Woche recht überraschend im Zuge der State of Play. Demnach erwarten euch die folgenden Titel, die ab dem 7. März 2023 in die persönliche Bibliothek gepackt werden können.

Battlefield 2042 (PS5 / PS4)

Minecraft Dungeons (PS4)

Code Vein (PS4)

Zudem wurden die ersten Spiele für PS Plus Extra und Premium bestätigt, die wiederum in dieser Meldung aufgelistet sind.

Spieler können PlayStation Plus in den drei Stufen Essential, Extra und Premium abonnieren, die 59,99 Euro, 99,99 Euro bzw. 119,99 Euro pro Jahr kosten. Eine Übersicht über die Features findet sich auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

