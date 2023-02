PS Plus im März 2023: Essential und erste Spiele für Extra/Premium angekündigt

PS Plus im März 2023:

Sony hat mit der Tradition gebrochen und die PlayStation Plus-Spiele für März schon vor den regulären Terminen angekündigt. Die Enthüllung erfolgte im Zuge der neusten State of Play und umfasst sowohl die neuen Spiele für Essential als auch eine Auswahl an Neuzugängen für die Stufen Extra und Premium.

PS Plus Essential, Extra und Premium im März 2023

PS Plus Essential:

Battlefield 2042 (PS5 / PS4)

Minecraft Dungeons (PS4)

CodeVein (PS4)

Die neuen Spiele für PS Plus Essential werden am 7. März 2023 freigeschaltet und können bis zum 3. April 2023 in Anspruch genommen werden.

PS Plus Extra und Premium:

Abonnenten von Extra und Premium können sich zusätzlich auf die folgenden Spiele einstellen. Hierbei handelt es sich allerdings nur um eine Auswahl.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Ghostwire: Tokyo

Rainbow Six: Extraction

Tchia

Immortals: Fenyx Rising

„Tchia“ startet direkt als Neuveröffentlichung im Abo. Einen Trailer und weitere Details zum Spiel halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

Die Freischaltung der Spiele für PS Plus Extra und Premium wird voraussichtlich am 21. März 2023 erfolgen. Eine Woche vorher ist mit der vollständigen Enthüllung zu rechnen.

Und noch ein kleiner Hinweis: Sony hat kürzlich angekündigt, dass die PlayStation Plus Collection im Mai eingestellt wird. Die 2020 eingeführte Sammlung umfasst 19 PS4-Spiele, die PlayStation Plus-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten auf der PS5 spielen können.

PlayStation Plus wird in den drei Stufen Essential, Extra und Premium angeboten, die 59,99 Euro, 99,99 Euro bzw. 119,99 Euro pro Jahr kosten.

