Tchia: Erscheinungstermin des Indie-Abenteuers und für PS Plus Extra bestätigt

Das tropische Indie-Adventure "Tchia" hat auf der neuesten State of Play Ausgabe einen genauen Veröffentlichungstermin erhalten. Zudem wurde es für den Spielekatalog von PS Plus Extra bestätigt.

"Tchia" wird zum Release über PS Plus Extra spielbar sein.

„Tchia“ hat nun endlich einen konkreten Erscheinungstermin: Am 21. März dieses Jahres kommt das tropische Indie-Spiel für PS5, PS4 und PC auf den Markt.

Der Beschreibung des Trailers von der State of Play können wir unter anderem entnehmen: „In diesem Open-World-Sandbox-Abenteuer stellst du dich der unterdrückerischen Herrschaft von Meavora auf einem Archipel, das von Neukaledonien inspiriert ist, und versuchst, deinen Vater zu retten.“

Ihr erlebt eine emotionale Geschichte über das Erwachsenwerden und erkundet dabei eine Insel, die von Neukaledonien inspiriert ist. Das ist eine Inselgruppe östlich von Australien, die sich durch eine paradiesartige Landschaft auszeichnet. Eine vorherige Mini-Serie hat euch gezeigt, was genau ihr von diesem Schauplatz erwarten könnt.

Lasst anhand der neuen Spielszenen die Atmosphäre von „Tchia“ auf euch einwirken:

Das physikbasierte Gameplay lässt euch mit all möglichen Lebewesen und Objekte kommunizieren. Und nicht nur das: Ihr könnt dank der Seelensprung-Fähigkeit sogar die Kontrolle über Tiere und Gegenstände übernehmen. Zudem stehen verschiedene Fortbewegungsmittel zur Auswahl, beispielsweise ein Boot.

Wer PlayStation Plus Extra abonniert hat, muss für „Tchia“ kein zusätzliches Geld ausgeben. Das Game wird nämlich vom ersten Tag an über den Spielekatalog verfügbar sein. Insgesamt sind hier an die 400 Spiele enthalten. Für eine einjährige Mitgliedschaft zahlt ihr 99,99 Euro.

