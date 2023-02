PlayStation Plus: Fest der Spiele mit Turnieren, doppelten Rabatten und mehr angekündigt

PlayStation Plus:

Heute kündigte Sony Interactive Entertainment das "Fest der Spiele" für alle PlayStation Plus-Abonnenten an. Geboten werden doppelte Rabatte, Turniere und weitere Aktivitäten, auf die im Rahmen der offiziellen Ankündigung eingegangen wurde.

PlayStation Plus lockt aktuell mit verschiedenen Aktivitäten.

Im Laufe des heutigen Abends stellte Sony Interactive Entertainment die Titel vor, die in diesem Monat in den Spiele-Katalog von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium aufgenommen werden. Auf welche Spiele ihr euch im Detail freuen dürft, verraten wir euch hier.

Ergänzend zur Enthüllung der neuen PlayStation Plus-Titel kündigte Sony Interactive Entertainment heute das „Fest der Spiele“ für alle Spieler und Spielerinnen an, die eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen. Freuen dürfen sich Abonnenten zum einen über doppelte Rabatte im PlayStation Store, die vom 15. bis zum 24. Februar 2023 in Anspruch genommen werden können.

Unter den Highlights, die zum Rabattpreis erworben werden können, befinden sich Naughty Dogs „The Last of Us: Part 2“, der Rollenspiel-Hit „The Witcher 3: Wild Hunt“, „FIFA 23“, „Gotham Knights“ oder der Open-World-Dauerbrenner „GTA 5“.

Online-Turniere und ein Gewinnspiel

Um Spieler und Spielerinnen ohne ein Abo von den Vorzügen einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft zu überzeugen, wird es am 18. und 19. Februar 2023 möglich sein, PS4- und PS5-Titel auch ohne ein gültiges Abo online zu spielen. Passend dazu finden in ausgewählten Spielen wie „FIFA 23“, „NBA 2K23“ oder „Guilty Gear Strive“ Online-Turniere statt, in denen ihr gegen Nutzer aus aller Welt antreten und mit etwas Glück eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft gewinnen könnt.

Wo wir gerade beim Thema Glück sind: Auch ein neues Gewinnspiel wurde heute von Sony Interactive Entertainment angekündigt. Zu den Preisen gehören ein Sony 55A75K Bravia XR OLED-Fernseher, eine HT-A5000 Dolby-Atmos-Soundbar und kabellose Kopfhörer mit Noise-Canceling (Sony WH-1000XM5).

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist denkbar einfach. Bis Freitag, den 24. Februar um 23:59 Uhr Ortszeit Zeit müsst ihr lediglich drei Fragen rund um PlayStation Plus beantworten und mit etwas Glück gehört einer der Preise bald euch.

Alle weiteren Details zum „PlayStation Plus: Fest der Spiele“ und dem besagten Gewinnspiel warten auf dem offiziellen PlayStation Blog auf euch.

