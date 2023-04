Demon’s Souls: PS5-Remake mit 62 Prozent Rabatt im Sale

"Demon's Souls" ist bei mehreren Händlern zum Rabattpreis erhältlich und kann als PS5-Disk-Version für 29,99 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden. Das Action-Rollenspiel gehört zu den bisher bestbewerteten Titeln der laufenden Generation.

Die Händler Amazon, Media Markt und Saturn haben ein neues Angebot parat, das sich an Spieler richtet, die eines der besten PS5-Spiele in Angriff nehmen möchten.

Hierbei handelt es sich um das Remake von „Demon’s Souls“, das weiterhin mit einer UVP von 79,99 Euro versehen ist, aber dank des Sales 62 Prozent grünster gekauft werden kann. Der Rabatt ließ den Betrag, der für die Disk-Version fällig wird, auf 29,99 Euro schrumpfen.

Bei folgenden Händlern für 29,99 Euro im Angebot*:

Lohnt sich der Kauf? Na klar. Das PS5-Remake von „Demon’s Souls“ gehört zu den bestbewerteten Spielen für Sonys aktuelle Konsolenplattform. In der Metacritic-Rangliste, die von „Elden Ring“ angeführt wird, verweilt der Titel mit einem Metascore von 92 momentan auf Platz 7.

Für wen lohnt sich der Kauf nicht? Alle Spieler mit einer laufenden PlayStation Plus-Mitgliedschaft können ab der Extra-Stufe ohne Zusatzkosten auf das Remake von „Demon’s Souls“ zugreifen. Ob der Titel dauerhaft in der Bibliothek bleibt, ist allerdings offen.

„Demon’s Souls“ gehörte zu den ersten Spielen, die im November 2020 für die damals veröffentlichte PS5 auf den Markt kamen. Viele Spieler gingen damals leer aus, da die PS5 mit erheblichen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Mittlerweile ist die Sony-Konsole nahezu uneingeschränkt erhältlich, was einen positiven Einfluss auf die jüngste Auslieferungszahl hatte.

Das Remake von „Demon’s Souls“ basiert auf dem 2009 von FromSoftware und Sony Computer Entertainment exklusiv für die PlayStation 3 veröffentlichten Action-Rollenspiel. Es ist der erste Teil der „Souls“-Serie, dem Erfolgsspiele wie „Dark Souls“ und „Bloodborne“ folgten.

„Demon’s Souls“ wurde für die anspruchsvollen Kämpfe und die einzigartige Atmosphäre gefeiert und als eines der empfehlenswerten Spiele der PS3-Generation angesehen. Diesen Erfolg konnte das Remake in die laufende PS5-Generatuion transportieren.

Spieler, die gerade knapp bei Kasse sind und auch Deals möglichst aus dem Weg gegen möchten, können ab der kommenden Woche neue PS Plus-Spiele in Anspruch nehmen, sofern sie eine laufende Mitgliedschaft ihr Eigen nennen. Die Neuzugänge für PS Plus im Mai 2023 wurden in dieser Woche angekündigt.

