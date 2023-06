F1 Manager 2023: Releasetermin & Deluxe-Edition bestätigt – Trailer liefert Eindrücke

Machen wir uns nichts vor: Sollten keine Wunder mehr geschehen, dann steht uns aufgrund der erdrückenden Dominanz von Red Bull Racing in diesem Jahr eine Formel 1-Saison ins Haus, bei der Spannung leider Mangelware sein dürfte. Abhilfe schaffen soll da der „F1 Manager 2023“, der bei den Entwicklern von Frontier Developments entsteht und heute einen Releasetermin spendiert bekam.

Wie das britische Studio bekannt gab, wird der „F1 Manager 2023“ ab dem 31. Juli 2023 für die Konsolen und den PC erhältlich sein. Neben der Standard-Ausgabe der Managing-Simulation wird eine Deluxe-Edition erscheinen, die Käufern den mittlerweile fast schon obligatorischen Vorab-Zugriff einräumt. Wer die Deluxe-Edition erwirbt, kann am 27. Juli 2023 und somit vier Tage vor allen anderen loslegen.

Darüber hinaus umfasst die Deluxe-Edition des „F1 Manager 2023“ ein Szenario-Paket mit zwölf exklusiven Szenarien, die sich laut Herstellerangaben auf die Startaufstellung und Rennmomente verteilen.

Trailer stellt die Gameplay-Features vor

Doch was hat es mit den besagten Szenarien auf sich? Hierzu heißt es in der heutigen Ankündigung: „In diesen Szenarien werden die Teamchefs noch mehr auf die Probe gestellt, indem sie einzelne Rennen erleben, die hypothetische Herausforderungen darstellen: Was wäre, wenn es in Bahrain regnen würde?“

„Wenn jedes Auto gleich wäre, wer würde dann gewinnen? Die Szenarien der Deluxe Edition bieten den Fans die Möglichkeit, einige der wichtigsten Fragen des Sports auf den Prüfstand zu stellen“, so die Entwickler von Frontier Developments weiter. Wie es bereits im Vorgänger der Fall war, übernehmt ihr auch im „F1 Manager 2023“ die Kontrolle über ein Formel 1-Team eurer Wahl und versucht, euch die Weltmeisterschaft zu sichern.

Dabei seid ihr nicht nur für die Strategie im Rennen verantwortlich. Gleichzeitig kümmert ihr euch um das Wohlbefinden eures Teams, entwickelt eure Strategien weiter oder sucht nach aufstrebenden Piloten. Erste Eindrücke aus dem diesjährigen Ableger liefert euch der angehängte Trailer.

Der „F1 Manager 2023“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

