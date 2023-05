F1 Manager 2023: Neue Management-Simulation vorgestellt

Am heutigen Dienstag kündigte Frontier Developments den neuen F1 Manager an. Neben dem Ankündigungstrailer haben wir ein paar erste Infos für euch.

Der „F1 Manager 2023“ ist offiziell. Frontier Developments kündigte die Management-Simulation heute mit einem kurzen Trailer an.

„Nehmen Sie alle Herausforderungen eines F1®-Teamchefs in der aufregenden neuen Saison 2023 und darüber hinaus an“, steht unter anderem in der Beschreibung.

Neue und überarbeitete Inhalte

Von offizieller Seite werden 23 Rennen, sechs Sprint-Events und zahlreiche neue Inhalte versprochen. Darunter befinden sich neue Rennwägen, Fahrer, Herauforderungen und Strecken wie der Las Vegas Street Circuit. Zudem ist die Rede von einem nagelneuen Modus, der euch eine Season nach euren Vorstellungen schreiben lässt.

Als Teamchef von eines der zehn aktuellen F1-Teams dürft ihr alles verwalten. Egal ob die Garage, die Mitarbeiter oder die Startaufstellung. Wer die Schlüsselmomente einer Season später noch einmal erleben möchte, kann das im „Race Replay“-Modus tun.

Ihr könnt beispielsweise einen sportlichen Leiter einstellen oder das Trainingsprogramm der Boxencrew bestimmen. Fällt euch wiederum ein guter Fahrer auf, könnt ihr versuchen ihn abzuwerben.

Die Rennen sollen dieses Mal wesentlich dynamischer ausfallen. Dafür wurden Aspekte wie Rennlinien oder Überholmanöver angepasst. Alles mögliche kann passieren: Ein Dreher erschüttert das Selbstvertrauen eures Fahrers, die Boxencrew ermüdet oder die Reifen überhitzen. Für jeden Fall müsst ihr gewappnet sein, um das Rennen zu euren Gunsten zu entscheiden.

Im Sommer soll der Titel auf den Markt kommen. Ein konkreter Release-Termin steht noch aus.

Der „F1 Manager 2023“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in Entwicklung. Schaut euch jetzt den kurzen Ankündigungstrailer an:

