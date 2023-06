Like a Dragon / Yakuza: Neuer englischer Sprecher für Kazuma Kiryu vorgestellt

Mit "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" und "Like a Dragon: Infinite Wealth" befinden sich aktuell gleich zwei weitere Ableger der beliebten Reihe in Entwicklung. Wie bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns zukünftig auf einen neuen englischen Sprecher für Kazuma Kiryu freuen.

Die steigende Popularität der „Yakuza“- beziehungsweise „Like a Dragon“-Franchise führte zuletzt nicht nur dazu, dass die Bildschirmtexte in weitere Sprachen wie beispielsweise Deutsch übersetzt wurden.

Darüber hinaus wurde die japanische Sprachausgabe in „Yakuza: Like a Dragon“ oder den beiden „Judgment“-Abenteuern durch englische Synchronsprecher ergänzt. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, wird das Ganze auch für die nächsten beiden Ableger „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ und „Like a Dragon: Infinite Wealth“ gelten.

Ergänzend dazu wurde bekannt gegeben, dass sich die Serienfans auf einen neuen englischen Synchronsprecher für Kazuma Kiryu einstellen dürfen: Yong Yea.

Eine bekannte Stimme aus Games und Animes

Bei Yong Yea handelt es sich um keinen Unbekannten. So ist Yea nicht nur für seinen auf Videospiele spezialisierten Youtube-Kanal bekannt. Darüber hinaus war er in der Vergangenheit in diversen Videospielen und Animes als Synchronsprecher zu hören.

Wie sich seinem Lebenslauf entnehmen lässt, wirkte er zuletzt unter anderem an Square Enix‘ Rollenspiel-Remaster „Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion“ oder dem gefeierten Action-Titel „God of War: Ragnarök“ mit.

Zum ersten Mal hörten wir Kazuma Kiryu im originalen „Yakuza“ aus dem Jahr 2006 Englisch sprechen – seinerzeit noch vertont von Darryl Kurylo. Da sich die Verkaufszahlen im Westen seinerzeit unter den Erwartungen bewegten und deutlich machten, dass „Yakuza“ damals nur ein Nischenpublikum ansprach, entschied sich Sega in den folgenden Jahren dazu, die Reihe nur noch mit der japanischen Sprachausgabe und englischen Bildschirmtexten im Westen zu veröffentlichen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Bei „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ handelt es sich um ein Spin-off, das am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wird und eine Brücke zwischen den Geschehnissen von „Yakuza: Like a Dragon“ und dessen Nachfolger schlagen wird.

Dieser wiederum trägt den Namen „Like a Dragon: Infinite Wealth“ und erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge Anfang 2024 für den PC sowie die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Yong Yea (@YongYea), voice actor, popular YouTuber and NEW English voice of Kiryu in Like a Dragon Gaiden is the last panelist at our Dragons of Japan panel at Anime Expo! 🐉 Sunday, July 2, 2023

🐉 Anime Expo – Los Angeles Convention Center / Petree Hall

🐉 5:30 PM PDT#AX2023 pic.twitter.com/HDNEkY5Xs1 — RGG Studio (@RGGStudio) June 21, 2023

Weitere Meldungen zu Like a Dragon 8, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren