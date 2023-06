Like a Dragon Gaiden: Details zu Story, Kampfsystem und Schauplätze enthüllt

Zu dem kommenden Actionspiel "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" sind zahlreiche neue Details veröffentlicht worden. SEGA äußert sich zur Handlung, dem Kampfsystem und mehr.

Der Preis für den umständlichsten Spielenamen des Jahres sollte bereits für SEGAs und Ryu Ga Gotokus „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ reserviert sein. Doch die Entwickler haben zahlreiche neue Informationen zu der offiziellen Rückkehr des einstigen Hauptcharakters Kazuma Kiryu verraten.

Kiryu packt die Faust wieder aus

Kiryu hat seinen Tod vorgetäuscht, da er eine Legende in der Yakuza-Welt und sein Ruf stets eine Gefahr für seine Liebsten war. Seine neu gefundene Freiheit nutzt er, um als Geheimagent für die Daidoji Faction zu arbeiten. Dabei handelt es sich um eine Schattenorganisation, die einst als Fixer für die Regierung agierte.

Selbst innerhalb Daidoji ist Kiryus Existenz ein Geheimnis, da er sich selbst für das Einsiedlerleben entschieden hat. Doch eines Tages wird der Drache von Dojima wieder in die Schlacht geschickt, in der er auf die Watase-Familie sowie den Kijin-Clan trifft, die beide zu Kiryus altem Erzfeind der Omi Alliance gehören.

In „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird es zurück nach Sotenbori, Osaka gehen, wobei sich Kiryu auch in Isezaki Ijincho, Yokohama wiederfinden wird. Im Gepäck wird Kiryu zwei verschiedene Kampfstile haben. Der Yakuza-Stil wird ihn mit roher Gewalt im klassischen Stile Schläge und Tritte austeilen und die Umgebung als Waffe einsetzen lassen, während der Agenten-Stil mit großer Geschwindigkeit die Ziele unschädlich macht. Die Inspiration aus verschiedensten Kampfkünsten trifft auf das Nutzen unterschiedlicher Gadgets, um die Feinde niederzustrecken.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird am 9. November 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Wer sich das Spiel vorbestellt, erhält das „Legendary Fighter Pack“, das Daigo Dojima, Goro Majima und Taiga Saejima in die Arena schicken wird.

