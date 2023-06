Like a Dragon Gaiden: Keine Dics-Version? Release im Westen offenbar nur digital

Allem Anschein nach wird "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" im Westen lediglich in einer digitalen Fassung erscheinen. Dies wird unter Berufung auf Händler berichtet, die diese Information von Sega erhalten haben sollen.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint im November 2023.

In dieser Woche veröffentlichte Sega nicht nur einen Trailer und neue Details zu „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass das Spin-off hierzulande im November 2023 erscheint.

Wie sich aktuell abzeichnet, werden Spielerinnen und Spieler im Westen offenbar auf eine physische Version verzichten müssen. Dies deutet zum einen die offizielle Website an. Während auf der Website von „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ in Asien eine Retail-Version für die PlayStation-Systeme aufgelistet wird, fehlt dieser Hinweis sowohl in Europa als auch Nordamerika komplett.

Darüber hinaus werden potenzielle Käufer von der europäischen und der nordamerikanischen Version der offiziellen Website auf die verschiedenen Download-Stores wie den PlayStation Store oder den Xbox Store verwiesen.

Händler berichten vom Verzicht auf eine Retail-Version

Für weitere Spekulationen sorgt die „Yakuza“-Fanseite „KamurochoBros“, die davon berichtet, dass im Westen in der Tat auf eine Retail-Version zu „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ verzichtet wird. Dies sollen Händler, die diese Information direkt von Sega erhielten, gegenüber „KamurochoBros“ bestätigt haben.

„Hallo zusammen. Es sieht so aus, als hätten wir die falschen Informationen erhalten. Wir haben mit Einzelhändlern gesprochen, die sich an Sega gewandt haben. Wir können leider bestätigen, dass es KEINE physische ESRB-Version von Like A Dragon Gaiden geben wird. Es wird ein rein digitaler Titel sein“, so „KamurochoBros“ auf Twitter.

Zwar bezieht sich die Fanseite hier lediglich auf die ESRB-Version und somit den nordamerikanischen Markt, für den Fall, dass sich das Ganze bewahrheitet, dürfte der Verzicht auf eine physische Version aber auch für Europa gelten. Sollte Sega mit einer offiziellen Stellungnahmen für Klarheit sorgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und unterstützt im Fall der PS4- und Xbox One-Fassungen die Möglichkeit eines kostenlosen Upgrades auf die jeweilige Current-Gen-Fassung.

Hi everyone. It seems like we were given the wrong information. We have spoken to retailers that have reached out to SEGA. We can unfortunately confirm that there is NO physical ESRB version of Like A Dragon Gaiden. It will be a digital only title. pic.twitter.com/CWP4cgS6tv — KamurochoBros ~ Like a Dragon Gaiden HYPETRAIN (@KamurochoBros) June 9, 2023

