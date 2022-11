Like a Dragon Gaiden: Rückkehr eines beliebten Features bestätigt

Mit "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint 2023 ein Spin-off, in dem die Geschichte des bekannten "Yakuza"-Protagonisten Kazuma Kiryu in den Fokus rückt. Wie bekannt gegeben wurde, dürfen sich die Fans der Reihe im Spin-off über die Rückkehr eines beliebten Features freuen.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint 2023.

Vor ein paar Wochen kündigten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios gleich drei neue Ableger der „Yakuza“-Reihe an, die zukünftig auch im Westen unter dem Namen „Like a Dragon“ veröffentlicht werden.

Unter den Neuankündigungen befand sich unter anderem ein Projekt mit dem sperrigen Namen „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“, das im Laufe des kommenden Jahres erscheinen wird. Bei „Like a Dragon Gaiden“ haben wir es mit einem Spin-off zu tun, das sich um die Geschichte des langjährigen „Yakuza“-Protagonisten Kazuma Kiryu dreht.

Wie die Ryu Ga Gotoku Studios bekannt gaben, dürfen wir uns nicht nur auf interessante Einblicke in das Schicksal von Kiryu freuen. Darüber hinaus wird im Spin-off ein beliebtes Feature sein Comeback feiern.

Verwaltet euren eigenen Hostessen-Club

Die Rede ist vom Hostessen-Minispiel, das beispielsweise aus „Yakuza Zero“ bekannt ist, und es euch ermöglicht, einen eigenen Hostessen-Club zu verwalten, entsprechendes Personal zu verpflichten und den Einfluss eures Clubs auszuweiten. Ob das Ganze wie in „Yakuza Zero“ mit einer optionalen Storyline verbunden ist, wurde bisher zwar nicht bestätigt, gilt allerdings als wahrscheinlich.

Allgemein halten sich Sega und die Ryu Ga Gotoku Studios mit handfesten Details zu „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ bisher vornehm zurück. So wissen wir nur, dass die Handlung des Spin-offs eine Brücke zwischen den Geschehnissen von „Yakuza: Like a Dragon“ (2020) und „Yakuza 8“ (2024) schlagen wird. Zudem wird sich das neue Abenteuer von Kiryu spielerisch wieder mehr an den älteren „Yakuza“-Abenteuern orientieren.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

The cabaret mini-game will be returning in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name! https://t.co/OYXuAafCWb — RGG Studio (@RGGStudio) November 28, 2022

