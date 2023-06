Like a Dragon Gaiden: Eintrag im PS Store liefert Releasetermin, Details & Screenshots

In den Datenbanken des PlayStation Stores stieß "PS Deals" auf den offiziellen Produkteintrag zu "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name". Dieser lieferte uns weitere Details, frische Screenshots und einen Releasetermin.

"Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" erscheint Ende 2023.

Unter dem leicht sperrigen Namen „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ kündigten Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios im vergangenen Jahr ein weiteres Spin-off an.

Wie „PS Deals“ herausfand, wurde kürzlich der offizielle Produkteintrag des Titels in die Datenbanken des PlayStation Stores aufgenommen. Diesem lässt sich zum einen der geplante Releasetermin von „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ entnehmen: Der 9. November 2023.

Darüber hinaus lieferte uns der Produkteintrag weitere Details zur Handlung und der spielerischen Umsetzung des Spin-offs, die wir nachfolgend für euch zusammengefasst haben.

Kazuma Kiryu kehrt zurück

Zur Geschichte von „Like a Dragon Gaiden“ heißt es: „Einst ein legendärer Yakuza, täuschte Kazuma Kiryu seinen eigenen Tod vor und gab seinen Namen auf, um seine Familie zu schützen. Nun wird er von einer mysteriösen Figur in einen Konflikt gezogen, die versucht, ihn aus der Deckung zu locken. Unter dem Codenamen Joryu begibt sich Kiryu auf eine packende Action-Erzählung mit knochenbrechenden Kämpfen in lebendigen Schauplätzen, die mit aufregenden Charakteren und Aktivitäten gefüllt sind.“

Bezüglich des Gameplays wird ausgeführt, dass euch serientypisch eine offene Spielwelt geboten wird, die mit zahlreichen Geheimnissen und Aktivitäten lockt – darunter den bekannten Karaoke-Bars, Live-Action-Kabarettclubs, Pocket-Rennen und mehr. Auch die obligatorischen Nebenmissionen, die euch mit zum Teil reichlich kuriosen Geschichten und Charakteren konfrontieren, dürfen im Spin-off natürlich nicht fehlen.

Während ihr Sotenbori, Yokohama und ein mysteriöses Schloss erkundet, trefft ihr auf allerlei Widersacher, die ihr wahlweise im Yakuza- oder Agenten-Stil bekämpft. Im Yakuza-Stil greift ihr auf mächtige Angriffe zurück, die von Kiryus beispielloser Stärke und Gespür angetrieben werden. Im Agenten-Stil hingegen setzt der Protagonist vor allem auf schnelle und präzise Attacken.

Serientypisch könnt ihr auch in „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ nahtlos zwischen den beiden Kampfstilen hin- und herschalten. Ergänzend zu den Details lieferte der Produkteintrag auch neue Screenshots zum Spin-off, die in unserer Galerie zur Ansicht bereitstehen.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und unterstützt beim Kauf der PS4- oder Xbox One-Versionen ein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Current-Gen-Fassung.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Sega noch aussteht, sollte zumindest der Releasetermin in Form des 9. November 2023 vorerst noch mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollte Sega das Ganze bestätigen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

