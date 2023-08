Xbox Series X: Insider spricht von einer Slim-Version ohne Laufwerk

Laut dem bekannten Leaker und Insider Nick Baker alias "Shpeshal Nick" soll Microsoft an einer neuen Version der Xbox Series X arbeiten. Wie es heißt, könnten wir es hier mit einer Slim-Version ohne ein Disc-Laufwerk zu tun haben.

Arbeitet Microsoft an einer neuen Version der Xbox Series X?

Während Sony Interactive Entertainment bereits zum Launch der PS5 die Wahl zwischen einem klassischen Modell mit einem optischen Laufwerk und einer rein digitalen Version der Konsole anbot, konzentrierte sich Microsoft zumindest bei der Xbox Series X auf eine Variante mit einem Laufwerk.

Allem Anschein nach könnten sich die Entscheidungsträger in Redmond allerdings dazu entschieden haben, in diesem Bereich nachzubessern. Wie der Xbox Era-Gründer und bekannte Insider Nick Baker alias „Shpeshal Nick“ berichtet, soll Microsoft aktuell nämlich an einer neuen Version der Xbox Series X arbeiten, bei der genau wie bei der Digital-Edition der PlayStation 5 auf ein optisches Laufwerk verzichtet wird.

Ein Schritt, mit dem Microsoft auf die zunehmende Popularität des Xbox Game Pass und die Tatsache reagieren könnte, dass der Anteil der digital verkauften Spiele auf der Xbox Series X höher ausfällt als auf den Konkurrenzsystemen.

Eine kompaktere Version der Xbox Series X?

Weiter berichtet Nick Baker, dass die Überarbeitung der Xbox Series X und der Verzicht auf das optische Laufwerk dazu führen könnten, dass die neue Konsole kompakter ausfällt als das Original. Unklar sei aktuell noch, ob Microsoft die neue Fassung der Konsole als Digital-Edition der Xbox Series X oder als mögliche Slim-Version vermarkten möchte.

Als sicher gilt allerdings, dass eine rein digitale Version der Xbox Series X etwas günstiger angeboten wird als Original mit dem optischen Laufwerk. Einen Termin für eine Enthüllung der Konsole nannte Baker genauso wenig wie ein mögliches Launch-Zeitfenster. Da auch eine Stellungnahme seitens Microsoft noch aussteht, bleibt abzuwarten, in wie weit die Angaben von Baker den Tatsachen entsprechen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet nicht nur Microsoft an einer neuen Version der hauseigenen Konsole. Gleichzeitig soll Sony Interactive Entertainment gleich zwei neue Versionen der PlayStation 5 planen.

Eine Variante mit einem optionalen optischen Laufwerk, das im September erscheinen könnte, sowie ein leistungsstärkeres Pro-Modell, das laut Insidern 2024 veröffentlicht werden soll.

Quelle: Xboxera

Weitere Meldungen zu Xbox Series X.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren